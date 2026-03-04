Уральская Сталь отметит 71-ый день рождения

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») готовится отметить 71-летие, к которому приурочен ряд важных мероприятий.

4 марта состоится ежегодная Прямая линия с руководством компании – «Уральская Сталь сегодня». К мероприятию очно и онлайн подключатся представители управляющей компании «Уральская Сталь», Загорского трубного завода, дочерних предприятий и студенты базовых учреждений – МИСИС, НПК, НСТ и Сергиево-Посадского колледжа. В прямом эфире руководители расскажут о точках роста и планах компании, ответят на вопросы работников и студентов.

5 марта запланированы мероприятия, в которых помимо руководителей и сотрудников компании примут участие и представители власти. На торжественном собрании коллектива по случаю 71-летия комбината и 4-летия работы в составе ГК «Уральская Сталь» корпоративными наградами будут отмечены передовики и ветераны предприятия. В фойе актового зала состоится открытие фотовыставки о достижениях новотроицких металлургов. Завершит программу спортивный праздник с участием команд студентов, работников и ветеранов комбината.