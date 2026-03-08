-7 C
Оренбург
8 марта 2026 г.
Управляющий директор «Уральской Стали» Сергей Журавлёв поздравил женщин с 8 Марта

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с прекрасным праздником 8 марта!

Этот чудесный весенний день – прекрасный повод выразить вам восхищение. Вы дарите миру гармонию и тепло, любовь и неиссякаемое вдохновение. Ваша мудрость, забота и внимание создают атмосферу уюта и счастья, а ваши улыбки и доброта помогают преодолевать любые трудности.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и душевного спокойствия.

Пусть ваша жизнь будет наполнена нежностью и позитивными моментами, искренней любовью и исполнением самых заветных желаний.

Оставайтесь такими же прекрасными, сияющими и уникальными!

Управляющий директор АО «Уральская Сталь» С.Г. Журавлёв

