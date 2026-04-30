Всероссийская ярмарка трудоустройства в Оренбуржье обеспечила работой сотни жителей

Региональный этап масштабного проекта «Работа России. Время возможностей» завершился в 42 муниципальных образованиях Оренбургской области. Согласно официальным данным, мероприятия посетили 9,5 тысячи человек, включая студентов и специалистов, рассматривающих варианты смены карьерного пути.

Первые итоги регионального этапа

По результатам встреч 900 соискателей получили официальные приглашения от предприятий. На текущий момент более 280 граждан уже начали выполнять свои профессиональные обязанности. В Светлинском районе компания «Русникель» приняла в штат новых сотрудников на позиции менеджера и табельщика. В Бугуруслане выпускницы местного техникума трудоустроились в городское отделение МВД России.

Прогнозы кадровой динамики

Директор Кадрового центра Сергей Латышев ожидает рост показателей в ближайшие месяцы. Руководитель ведомства пояснил, что промышленным предприятиям требуется время для проверки кандидатов. По его словам, окончательную эффективность программы можно будет измерить только после завершения всех процедур оформления и адаптации персонала.

Подготовка к федеральному этапу

Следующая Всероссийская ярмарка трудоустройства запланирована на 26 июня. Событие приурочено к празднованию Дня молодежи в России. Организаторы намерены расширить перечень вакансий для начинающих специалистов и выпускников образовательных учреждений.