ТОП онлайн покер румов: обзор и критерии выбора

Рейтинг лучших покер румов создается для игроков, ищущих возможность честно побеждать и быстро выводить деньги. Важно правильно определить критерии выбора, чтобы верно оценить площадки. Так выше шансы, что рум не просто будет надежным, но заинтересует игровыми условиями и возможностями.

Как выбрать рум начинающему игроку

При оценке комнаты нужно учитывать и общие требования, и личные предпочтения, и доказательства, что она ориентирована на новичков. В рейтинг попадают лишь надежные площадки. Все проверяется и детально изучается перед составлением ТОПа. Поэтому остается ознакомиться с двумя другими группами критериев.

Личные предпочтения касаются бонусов, дисциплин, платежных систем. Удобно, если площадка максимально ориентирована на русскоязычных пользователей. Тогда могут быть предложены рублевые ставки, техподдержка и локализация на русском.

В данном случае, важнее всего убедиться, что интернет-казино ориентировано на новичков. Так и самому будет комфортнее играть, и можно не опасаться встречи с очень сильными оппонентами. Основные доказательства:

Плеймани. Это виртуальные фишки, которые можно использовать для ставок. Предусматриваются отдельные столы и турниры. В них собираются ценители демо-режима. Проиграть такие фишки не страшно, ведь финансовые риски отсутствуют. Но выигрыш в демо не приносит выгоды.

Минимальные депозиты и лимиты. Принимаются суммы от 500-1000 р. Лимиты за кэш-столами начинаются от 1-2 р. Это помогает в экономии денег и привлекает более слабых покеристов.

Фрироллы. С такими турнирами можно избежать вложений. Игра ведется на фишки, которые в равном количестве выдаются всем участникам. Оплачивать бай-ин нет необходимости. Зато, победители фрироллов выигрывают настоящие деньги.

Русскоязычная техподдержка. Это существенно упростит общение с операторами. Без необходимости переводить, переписка идет быстрее, проще донести мысли и понять рекомендации.

Как составляется рейтинг

Над подборкой трудится много людей. Работники редакции изучают и исследуют разные покер-румы, чтобы найти среди них самые подходящие для ТОПа. Собирается доступная на официальных сайтах информация, организуются тестовые игры для получения личного опыта.

Когда данные получены, их анализируют и выставляют оценки каждому бренду. На их основании происходит распределение комнат в рейтинге и формируется список покер румов, который отражает актуальные предложения для игроков. В конце создают обзоры для игроков.

Какие площадки входят в ТОП

Часто рейтинги обобщенные, в них входят разные площадки. Даже не самые надежные. В процессе поиска стоит сосредоточиться именно на ТОПе. Это верхние 5-10 румов с самыми высокими оценками. Лучшие позиции удалось занять благодаря честным и привлекательным игровым условиям, которые отметили в редакции.

Для покер-румов из ТОПа характерны такие особенности: