Новые Сертификаты соответствия для Уральской Стали

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») в очередной раз подтвердил качество своей продукции, получив сразу пять новых сертификатов соответствия в системе добровольной сертификации «Реестры сертифицированных систем».

Проверку на соответствие ГОСТам прошёл металлопрокат:

ГОСТ 14637-2024 «Прокат толстолистовой из нелегированной стали обыкновенного качества. Технические условия»;

ГОСТ 19281-2014 «Прокат повышенной прочности. Общие технические условия»;

ГОСТ 5520-2017 «Прокат толстолистовой из нелегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия»;

ГОСТ 1577-2022 «Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. Технические условия»;

ГОСТ 27772-2021 «Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия».

Данная процедура является не просто формальностью, а реальным механизмом контроля и подтверждения качества продукта. Она защищает интересы обеих сторон: заказчик получает гарантии, поставщик – конкурентные преимущества, приоритетное участие в тендерах, увеличение потребительского спроса, рост продаж и прибыльности организации.

Добровольная сертификация металлопроката проводится с целью повышения престижа и конкурентоспособности предприятия, удовлетворения требований потенциальных покупателей и расширение рынка сбыта продукции. Традиционно ей предшествует масштабная работа. При непосредственном контроле и участии специалистов управления системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента, а также совместной работе листопрокатного цеха, управления технического сопровождения производства и центральной лаборатории комбината были проведены отборы проб, испытания продукции и оформлены необходимые документы для сертификации металлопродукции Уральской Стали заявленным требованиям.