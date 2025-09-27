Оренбург принял V Съезд онкологов, определив новый вектор борьбы с раком

25 и 26 сентября Оренбург стал центром международного медицинского диалога. В городе прошел V Съезд онкологической службы Оренбургской области, собравший более 800 специалистов.

Это масштабное мероприятие объединило экспертов из 11 регионов России, а также коллег из Республики Беларусь и Казахстана. Платформа создала уникальные условия для обмена опытом.

Новые стратегии и итоги пятилетки

В работе съезда приняли участие свыше 20 руководителей ведущих медицинских центров России и Оренбуржья. Ключевой темой стало обсуждение результатов федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

С приветственным словом к собравшимся обратился главный онколог Минздрава РФ, академик Андрей Каприн. Он подчеркнул, что региональная онкологическая служба играет ключевую роль в обеспечении здоровья нации.

Вице-губернатор Лариса Боярская представила конкретные результаты. Она отметила, что системная работа службы напрямую влияет на качество помощи пациентам.

«Плановая работа онкологической службы Оренбуржья положительно сказывается на показателях. Мы видим рост выживаемости пациентов, что подтверждается статистикой: за последние 10 лет распространенность онкозаболеваний выросла на 27,7% именно за счет спасенных жизней. Ключевым условием для этого остается выявление болезни на I–II стадиях», — уточнила Боярская.

Практика и наука: от мастер-классов до докладов

Программа съезда была насыщена практическими мероприятиями. В первый день хирурги провели два мастер-класса, которые транслировались в прямом эфире из операционных оренбургского онкодиспансера.

Кроме того, состоялся конкурс молодых ученых. На базе Областной детской больницы прошла отдельная секция, посвященная детской онкологии и хирургии, с участием федерального эксперта Олега Пикина.

Второй день был посвящен теоретическим докладам. Участники работали в рамках семи тематических секций, охвативших все аспекты современной онкологии — от профилактики до реабилитации. Всего прозвучало более 110 научных сообщений.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Андрей Шатилов подвел итоги, отметив значительные успехи в развитии современных методов диагностики и лечения.

Таким образом, V Съезд онкологической службы подтвердил свой статус ведущей площадки для профессионального роста и формирования стратегии развития онкологической помощи в регионе.