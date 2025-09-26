В Оренбурге завершается строительство крупнейшей школы в регионе

В Оренбурге подходит к концу возведение самой большой школы в области. Губернатор Денис Паслер проинспектировал объект на улице Гаранькина, строительство которого выполнено уже на 80%.

Ход строительства под контролем губернатора

Глава региона Денис Паслер лично проконтролировал ход работ на ключевом образовательном объекте. Строительство новой школы в Оренбурге на улице Гаранькина ведется в рамках государственной программы «Развитие образования».

Подрядная организация, ООО «Листпромстрой», завершила все общестроительные работы и прокладку наружных инженерных сетей. Сейчас специалисты активно занимаются внутренней отделкой помещений и монтажом коммуникаций.

Готовность чистовой отделки достигла 45%, а внутренние инженерные системы смонтированы более чем на 80%. Одновременно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.

Сроки и следующие шаги

Подрядчик обязуется завершить все строительно-монтажные работы к 15 декабря 2025 года. Полный ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца года.

В ближайшее время предстоит монтаж технологического оборудования. Новая техника появится в пищеблоке, спортивных и актовом залах, а также в учебных кабинетах.

«Поскольку школу достроим до конца этого года, я поручил министерству образования уже в январе организовать перевод детей и запустить учебный процесс», — заявил Денис Паслер.

Губернатор также подчеркнул необходимость оперативно решить вопрос безопасности. До начала занятий на улице Гаранькина должны появиться новый пешеходный переход и дополнительный светофор.

Современное образовательное пространство

Новая школа, рассчитанная на 1755 учеников, станет современным образовательным центром. Ее общая площадь превышает 34 тысячи квадратных метров.

Комплекс состоит из двух корпусов, соединенных удобным переходом. Навигация внутри продумана так, чтобы быть интуитивно понятной для учащихся всех возрастов.

Инфраструктура для всестороннего развития

Проект предусматривает не только стандартные учебные классы. Для учеников оборудуют просторный актовый зал, столовую, библиотеку и четыре спортивных зала разной площади.

Кроме того, в школе появятся современные лаборатории. Дети смогут заниматься в мастерских по обработке дерева и металла, а также в кабинетах домоводства и кулинарии.

Для начальных классов создан отдельный, изолированный блок. Он включает классы, помещения для групп продленного дня, кабинеты информатики и иностранных языков, а также зоны отдыха.