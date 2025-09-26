Уральской Сталью успешно пройдено освидетельствование производства судостали нормальной и повышенной прочности

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») подтвердил соответствие листового проката судостроительной стали нормальной и повышенной прочности требованиям Правил Российского Морского Регистра Судоходства. Результат проверки – подтверждение Свидетельства о признании изготовителя (СПИ № 21.51766.130) сроком на год.

В ходе двухдневной проверки инспектор Регистра принял решение продлить действие СПИ, подтвердив, что процесс изготовления на Уральской Стали толстолистового проката нормальной и повышенной прочности полностью отвечает установленным требованиям. Главный вывод – данная продукция официально разрешена к применению в судостроении, при сооружении буровых платформ, верфей и доках, способствует надёжности данных объектов и безопасности людей.

Путь к получению положительного заключения является результатом слаженной работы многих подразделений предприятия, ключевую роль в которой сыграли курирующие направление специалисты управления системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента.

Представитель Регистра провел тщательную проверку: изучил документацию, проанализировал работу производственных цехов, управления технического контроля и центральной лаборатории метрологии, а также проследил за лабораторно-механическими испытаниями в центральной лаборатории комбината. По итогам инспектор засвидетельствовал полное соответствие металлопроката из судостали нормальной и повышенной прочности требованиям Правил Российского Морского Регистра Судоходства.

Уральская Сталь системно подтверждает качество своей продукции в авторитетных российских и международных сертификационных органах. Позитивная репутация среди судостроителей позволяет комбинату оставаться в числе лидеров отрасли благодаря неукоснительному контролю качества, инновационным разработкам и планомерной сертификации новых марок стали.