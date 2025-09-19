На Уральской Стали стартовала вакцинация сотрудников от гриппа

Комбинат «Уральская Сталь» (совместно с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») запустил прививочную кампанию против гриппа. Для создания коллективного иммунитета планируется привить около 30% персонала предприятия.
Вакцины и объемы
- На протяжении нескольких лет для вакцинации сотрудников комбинат использует современную, клинически проверенную вакцину «Ультрикс Квадри».
- В этом году предприятием закуплено 2600 доз данного препарата.
- Для работников, предрасположенных к бронхиту и пневмонии, приобретено 250 доз высокоэффективной вакцины «Превенар-13».
Значение вакцинации для охраны труда
- Вакцинация — важнейший элемент системы охраны труда металлургов.
- Она позволяет защитить не только здоровье самого работника, но и его коллег, а также членов семьи.
- В пик эпидемии гриппа может заболеть от 30% до 60% коллектива, причем многие переносят инфекцию «на ногах», что является основной причиной ее распространения.
Результаты и эффективность
- Эффективность подхода подтверждается на комбинате статистикой:
- Ежегодная вакцинопрофилактика позволяет в три раза сократить число случаев респираторных заболеваний.
- В пять раз уменьшить продолжительность больничных, связанных с болезнями органов дыхания.
- Это положительно сказывается на общей производительности труда.
Где можно пройти вакцинацию
- Уже сейчас пройти вакцинацию работники комбината могут:
- в здравпунктах предприятия;
- в процедурном кабинете профилактория «Металлург».