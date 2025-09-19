На Уральской Стали стартовала вакцинация сотрудников от гриппа

Комбинат «Уральская Сталь» (совместно с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») запустил прививочную кампанию против гриппа. Для создания коллективного иммунитета планируется привить около 30% персонала предприятия.

Вакцины и объемы

На протяжении нескольких лет для вакцинации сотрудников комбинат использует современную, клинически проверенную вакцину «Ультрикс Квадри» . В этом году предприятием закуплено 2600 доз данного препарата.

. Для работников, предрасположенных к бронхиту и пневмонии, приобретено 250 доз высокоэффективной вакцины «Превенар-13».

Значение вакцинации для охраны труда

Вакцинация — важнейший элемент системы охраны труда металлургов.

Она позволяет защитить не только здоровье самого работника , но и его коллег , а также членов семьи .

, но и , а также . В пик эпидемии гриппа может заболеть от 30% до 60% коллектива, причем многие переносят инфекцию «на ногах», что является основной причиной ее распространения.

Результаты и эффективность

Эффективность подхода подтверждается на комбинате статистикой: Ежегодная вакцинопрофилактика позволяет в три раза сократить число случаев респираторных заболеваний . В пять раз уменьшить продолжительность больничных , связанных с болезнями органов дыхания.

Это положительно сказывается на общей производительности труда.

Где можно пройти вакцинацию