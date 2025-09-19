15 C
Оренбург
20 сентября 2025 г.
Telegram VKontakte Youtube

На Уральской Стали стартовала вакцинация сотрудников от гриппа

Главное

Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Комбинат «Уральская Сталь» (совместно с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») запустил прививочную кампанию против гриппа. Для создания коллективного иммунитета планируется привить около 30% персонала предприятия.

Вакцины и объемы

  • На протяжении нескольких лет для вакцинации сотрудников комбинат использует современную, клинически проверенную вакцину «Ультрикс Квадри».
    • В этом году предприятием закуплено 2600 доз данного препарата.
  • Для работников, предрасположенных к бронхиту и пневмонии, приобретено 250 доз высокоэффективной вакцины «Превенар-13».

Значение вакцинации для охраны труда

  • Вакцинация — важнейший элемент системы охраны труда металлургов.
  • Она позволяет защитить не только здоровье самого работника, но и его коллег, а также членов семьи.
  • В пик эпидемии гриппа может заболеть от 30% до 60% коллектива, причем многие переносят инфекцию «на ногах», что является основной причиной ее распространения.

Результаты и эффективность

  • Эффективность подхода подтверждается на комбинате статистикой:
    • Ежегодная вакцинопрофилактика позволяет в три раза сократить число случаев респираторных заболеваний.
    • В пять раз уменьшить продолжительность больничных, связанных с болезнями органов дыхания.
  • Это положительно сказывается на общей производительности труда.

Где можно пройти вакцинацию

  • Уже сейчас пройти вакцинацию работники комбината могут:
    • в здравпунктах предприятия;
    • в процедурном кабинете профилактория «Металлург».
Предыдущая новость
Работники Уральской Стали приняли активное участие в выборах главы региона

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» - Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
Telegram VKontakte Youtube
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.