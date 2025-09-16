Работники Уральской Стали приняли активное участие в выборах главы региона

Металлурги комбината «Уральская Сталь» (совместно с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») традиционно показали высокую социальную активность в ходе выборов губернатора Оренбургской области. Проголосовало более 95% коллектива предприятия.
Организация избирательных участков
- Четыре временных избирательных участка работали на территории комбината 12–14 сентября с 6:00 до 20:00.
Это позволило сотрудникам сделать свой выбор без отрыва от производства.
Участие сотрудников и ветеранов
- Всего порядка восьми тысяч металлургов и работников дочерних предприятий изъявили желание голосовать на этих участках.
- Еще около тысячи сотрудников, как и более пяти тысяч ветеранов комбината, проявили гражданскую позицию на городских участках.