Работники Уральской Стали приняли активное участие в выборах главы региона

Редакция Орен.Ру
Металлурги комбината «Уральская Сталь» (совместно с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») традиционно показали высокую социальную активность в ходе выборов губернатора Оренбургской области. Проголосовало более 95% коллектива предприятия.

Организация избирательных участков

  • Четыре временных избирательных участка работали на территории комбината 12–14 сентября с 6:00 до 20:00.
    Это позволило сотрудникам сделать свой выбор без отрыва от производства.

Участие сотрудников и ветеранов

  • Всего порядка восьми тысяч металлургов и работников дочерних предприятий изъявили желание голосовать на этих участках.
  • Еще около тысячи сотрудников, как и более пяти тысяч ветеранов комбината, проявили гражданскую позицию на городских участках.
Оренбуржье определило будущее: Солнцев побеждает с рекордным результатом

