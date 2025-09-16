Оренбуржье определило будущее: Солнцев побеждает с рекордным результатом

Евгений Солнцев одержал убедительную победу на губернаторских выборах в Оренбургской области, получив поддержку 83,85% избирателей. Трёхдневное голосование с 12 по 14 сентября 2025 года завершилось триумфом действующего временно исполняющего обязанности губернатора, выдвинутого партией «Единая Россия».
Безоговорочная победа единороссов
Остальные кандидаты значительно отстали от лидера. Денис Батурин от КПРФ, главный инженер ООО «Регион Безопасность», занял второе место с результатом 5,93% (43 992 голоса). Третью позицию получил пенсионер Рамиль Гафаров от партии «Коммунисты России» — 3,29% (24 373 голоса).
Оксана Набатчикова, советник председателя партии «Справедливая Россия — За правду», собрала 2,99% голосов (22 160 избирателей). Замыкает пятёрку Карина Салихова от партии «Новые люди», директор АНО «Федерация мудрых родителей», с результатом 2,41% (17 862 голоса).
Политический портрет победителя
Евгений Александрович Солнцев родился 28 сентября 1980 года в Воронеже. Кандидат технических наук получил образование в Воронежском государственном архитектурно-строительном институте по специальности «промышленное и гражданское строительство».
Карьерный путь Солнцева начался на строительных площадках. С 2004 года занимал руководящие должности в структурах, связанных со строительством железных дорог. В 2016 году возглавил дирекцию по комплексной реконструкции железных дорог ОАО «РЖД».
Политическая карьера Солнцева развернулась в Донецкой Народной Республике. В 2022 году он стал заместителем председателя правительства ДНР, а с марта 2023 года — председателем правительства республики.
26 марта 2025 года президент Владимир Путин назначил Солнцева временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области вместо Дениса Паслера, который возглавил Свердловскую область.
Муниципальные выборы: доминирование «Единой России»
«Единая Россия» получила 55,66% голосов, что обеспечило ей 12 мандатов по партийным спискам. КПРФ завоевала 9,96% и 2 мандата. Партии «Новые люди» и «ЛДПР» получили по 8,97% и 8,73% соответственно, что дало им по 2 мандата каждой.
«Справедливая Россия» заработала 7,69% голосов и 1 мандат, «Коммунисты России» — 6,08% и также 1 мандат.
Территориальная статистика голосования
Активность избирателей различалась по регионам. В Бугурусланском районе и ЗАТО Комаровском явка превысила 70%. Наименьшая активность зафиксирована в Новотроицке (33%), Оренбурге (29,2%) и Орске (23,85%).
По состоянию на 10:00 финального дня голосования 14 сентября явка достигла 39,53% — проголосовали 595 097 жителей области. К 18:00 активность выросла до 47,69% (718 234 избирателя).
Голосование проходило на 1428 постоянных и 25 временных избирательных участках. Было аккредитовано около 150 журналистов и более 4000 наблюдателей.
Организационные особенности
Выборы 2025 года проводились в рамках единого дня голосования с 12 по 14 сентября. Трёхдневный формат голосования применялся в 37 регионах России. В Оренбургской области не использовалось дистанционное электронное голосование.
Численность избирателей региона на 1 июля 2025 года составляла 1 500 822 человека. Недействительными признаны 1,5% бюллетеней.
Председатель Избирательной комиссии Оренбургской области Евгения Ивлева подтвердила легитимность выборов, признав их состоявшимися и действительными. «Нарушений во время выборов не было», — заявила она.
Исторический контекст
Выборы 2025 года стали досрочными после назначения предыдущего губернатора Дениса Паслера руководителем Свердловской области. Паслер возглавлял Оренбуржье с 2019 года, а в 2024 году был переизбран на новый срок с результатом 78,14%.
Интересно отметить, что Солнцев превысил результат своего предшественника, получив 83,85% голосов против 78,14% Паслера годом ранее. При этом Паслер в Свердловской области показал более скромный результат — 61,3%.
Заключение
Выборы в Оренбургской области продемонстрировали устойчивую поддержку политики «Единой России» на всех уровнях власти. Солнцев получил мандат доверия от жителей региона на предстоящие пять лет губернаторства. Результаты голосования отражают стабильность региональной политической системы и готовность избирателей поддержать преемственность курса развития области.