Оренбуржье определило будущее: Солнцев побеждает с рекордным результатом

Евгений Александрович Солнцев родился 28 сентября 1980 года в Воронеже. Кандидат технических наук получил образование в Воронежском государственном архитектурно-строительном институте по специальности «промышленное и гражданское строительство».

Карьерный путь Солнцева начался на строительных площадках. С 2004 года занимал руководящие должности в структурах, связанных со строительством железных дорог. В 2016 году возглавил дирекцию по комплексной реконструкции железных дорог ОАО «РЖД».

Политическая карьера Солнцева развернулась в Донецкой Народной Республике. В 2022 году он стал заместителем председателя правительства ДНР, а с марта 2023 года — председателем правительства республики.

26 марта 2025 года президент Владимир Путин назначил Солнцева временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области вместо Дениса Паслера, который возглавил Свердловскую область.

