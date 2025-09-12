В Оренбургской области стартовали досрочные выборы губернатора

12 сентября 2025 года, в Оренбургской области началось трехдневное голосование. Жители региона выбирают нового губернатора и депутатов местных советов. Избирательные участки будут открыты до 14 сентября, работая ежедневно с 8:00 до 20:00.

Причины досрочного голосования

Необходимость в проведении досрочных выборов губернатора Оренбургской области возникла после кадровых перестановок на федеральном уровне. Прежний глава региона, Денис Паслер, был назначен на пост врио губернатора Свердловской области.

Указом президента от 26 марта 2025 года временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области стал Евгений Солнцев. Ранее он занимал должность председателя правительства Донецкой Народной Республики.

Кандидаты и прогнозы

На пост главы региона претендуют пять зарегистрированных кандидатов, представляющих различные политические силы:

Евгений Солнцев («Единая Россия»), врио губернатора.

Денис Батурин (КПРФ), депутат горсовета Оренбурга.

Рамиль Гафаров («Коммунисты России»), пенсионер.

Оксана Набатчикова («Справедливая Россия — За правду»), советник председателя партии.

Карина Салихова («Новые люди»), директор АНО.

Согласно августовскому опросу ВЦИОМ, Евгений Солнцев лидирует с большим отрывом, имея поддержку 75,9% респондентов. Его ближайший конкурент, Денис Батурин, набрал 10,7%.

Явка в первый день

Избирательная комиссия региона сообщает о стабильной активности граждан. По данным на 15:00 первого дня голосования, явка составила 17,68%, что соответствует 265 868 избирателям.

В крупнейших городах показатели следующие: в Оренбурге проголосовали 15,08% избирателей, в Орске — 9,76%. Одним из первых свой гражданский долг исполнил врио губернатора Евгений Солнцев, прибывший на участок утром вместе с семьей.

Муниципальные кампании

Параллельно с губернаторскими проходят масштабные выборы в 450 муниципалитетах. На 4063 депутатских мандата претендуют более 6500 кандидатов от семи партий и самовыдвиженцев.

Наибольшая конкуренция развернулась в Оренбурге, где на 40 мест в городском совете претендуют 475 кандидатов — почти 12 человек на место. Высокая активность также отмечена в Орске, Бузулуке и Новотроицке.

Организация голосования

Для проведения выборов в регионе открыты 1428 постоянных и 25 временных участков. Общая численность избирателей превышает 1,5 миллиона человек.

Технологии: На участках в 22 муниципалитетах применяются КОИБы (комплексы обработки бюллетеней).

Наблюдение: Процесс контролируют около 4000 общественных наблюдателей. На 200 участках ведется видеотрансляция в круглосуточный Центр общественного наблюдения.

Безопасность: Создана комплексная система охраны правопорядка с участием полиции и МЧС.

Общая стоимость организации досрочных выборов губернатора Оренбургской области составила более 387 миллионов рублей, выделенных из регионального бюджета. Итоги голосования станут известны после закрытия участков вечером 14 сентября.