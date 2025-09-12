В ОЭЗ «Оренбуржье» появится российско-индийский завод стоимостью 152 млн рублей

Новый резидент ОЭЗ «Оренбуржье», компания «АПИ-М», построит в регионе высокотехнологичное предприятие. Завод займется производством контрольно-измерительных приборов для нефтегазового сектора. Это первый проект в России для международного холдинга API.

Международное партнерство

Заявку компании одобрил Экспертный совет при правительстве Оренбургской области. «АПИ-М» представляет собой совместное предприятие индийского холдинга API и оренбургской компании «МЦЭ-Инжиниринг» из Новоорска.

Первоначальные договоренности были достигнуты в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Там стороны подписали соглашение, заложив основу для будущего производства.

Привлекательный климат для инвесторов

Врио губернатора Евгений Солнцев подчеркнул растущую привлекательность региона для зарубежных инвесторов.

«Мы открываем дорогу в Россию. Наше географическое положение и льготы для резидентов особой экономической зоны ускоряют принятие решений об открытии новых производств», — отметил он.

По его словам, в регионе действует более 180 мер поддержки, что создает комфортный климат для ведения бизнеса. Холдинг API, работающий в восьми странах, включая Турцию, ОАЭ и Китай, выбрал Оренбургскую область для своего первого российского проекта.

Детали проекта «АПИ-М»

Новое предприятие разместится на площади 1,5 гектара. Объем инвестиций в проект составит 152 миллиона рублей, что позволит создать 100 новых рабочих мест.

К строительству резидент приступит в первом полугодии 2026 года. Возведение завода займет около года, а выпуск первой продукции запланирован на середину 2027 года.

Стратегия развития ОЭЗ «Оренбуржье»

Генеральный директор ОЭЗ «Оренбуржье» Антон Ефимов рассказал о кластерном подходе в развитии зоны. Сейчас формируются четыре кластера: нефтегазовый, логистический, агропромышленный и строительный.

«Мы также развиваем IT и локализацию совместных предприятий. Уже активно строится логистический центр «Шелковый путь» с китайскими инвесторами. Новый резидент из Индии расширяет географию нашего международного партнерства», — пояснил Ефимов.

Согласно бизнес-плану, за первые десять лет завод перечислит в бюджеты всех уровней более 800 миллионов рублей. Проект должен окупиться в течение пяти лет. Основными потребителями продукции станут «Газпром Добыча Оренбург» и «Газпромнефть-Оренбург».

Динамичный рост экономической зоны

ОЭЗ «Оренбуржье», созданная в 2021 году, демонстрирует стремительное развитие. В рейтинге Минэкономразвития РФ она улучшила свои показатели в три раза за последний год.

На сегодняшний день из 23 резидентов зоны уже работают четыре предприятия: два логистических центра и два завода. Они создали более 1,5 тысяч рабочих мест. До конца года планируется запуск еще одного производства — завода «Висла-гласс».

В заключение, реализация проекта «АПИ-М» не только усиливает промышленный потенциал ОЭЗ, но и укрепляет статус региона как центра международной производственной кооперации. К 2030 году на территории ОЭЗ планируется создать не менее 16 тысяч рабочих мест.