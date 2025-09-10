Оренбург наконец-то строит мусорный завод пятая попытка за 18 лет

В Оренбурге было предпринято как минимум пять серьезных попыток строительства мусороперерабатывающих заводов с 2007 года по настоящее время. Рассмотрим каждую из них по хронологии:

Первая попытка (2007 год)

Первые планы строительства мусороперерабатывающего завода в Оренбурге появились еще в 2007 году. Тогда участок для строительства завода был отведен для размещения мусоросортировочного комплекса и полигона для захоронения твердых коммунальных отходов, и даже проводились публичные слушания по этому поводу. Однако этот проект не был реализован.

Вторая попытка (2013-2014 годы)

В 2013 году была предпринята серьезная попытка создания первого комплекса по переработке мусора. Губернатор Юрий Берг анонсировал, что комплекс планируется ввести в эксплуатацию в феврале 2014 года. К моменту посещения губернатором строящегося завода готовность объекта оценивалась на 80%.

В январе 2014 года была торжественно открыта мусоросортировочная линия, которая стала первым шагом к появлению полноценного мусороперерабатывающего завода. Однако полноценный завод по переработке так и не был построен — остался только сортировочный комплекс.

Третья попытка (2018-2019 годы) — Орск/Новотроицк

В 2018 году началась активная работа по строительству мусороперерабатывающего завода между Орском и Новотроицком на Новотроицком шоссе. Планировалось создать полноценный полигон и сортировать мусор, а затем создавать из твердых коммунальных отходов специальные топливные брикеты для сжигания в печах цементного завода.

Однако общественность выступила против завода, опасаясь близости к жилым домам и экологических проблем. После протестов жителей в 2019 году власти Новотроицка предложили альтернативный участок, но и эта инициатива была остановлена из-за продолжающихся протестов.

Четвертая попытка (2022-2024 годы)

В ноябре 2022 года было подписано соглашение между ООО «Природа» и ООО «ЭкоСпутник» о строительстве крупного мусороперерабатывающего комплекса в Оренбурге. Планировалось начать строительство в 2023 году, а запустить завод к началу 2024 года.

Параллельно в июле 2023 года губернатор Денис Паслер подписал соглашение с Российским экологическим оператором (РЭО) о строительстве завода с инвестициями порядка 4,3 млрд рублей. Завод планировалось построить в центральной части области до конца 2024 года.

Местом строительства был выбран участок между селом Чебеньки и поселком Хутор Чулошников в 60 км от Оренбурга. Однако проект встретил сопротивление жителей Чебеньков, которые даже записали видеообращение к Владимиру Путину.

В 2024 году один из жителей Чебеньков через суд добился отмены приказа министерства природных ресурсов, в котором было указано точное место расположения завода, что фактически остановило проект.

Пятая попытка (2025 год — настоящее время)

В сентябре 2025 года было подписано новое соглашение между правительством Оренбургской области и Российским экологическим оператором. Концессионером выступает ООО «Стройутилизация», возглавляемое бывшим врио заместителя губернатора Курской области Константином Поляковым.

Комплекс «Центральный» мощностью 300 тысяч тонн в год планируется построить с инвестициями более 4,2 млрд рублей. Объект будет включать компостирование 100 тысяч тонн ТКО и производство 36 тысяч тонн RDF-топлива ежегодно.

Планы на будущее

Согласно территориальной схеме обращения с отходами, к 2030 году в Оренбургской области должно появиться три завода:

«Центральный» (Оренбург) мощностью 300 тысяч тонн

«Восточный» (Орск) мощностью 125 тысяч тонн

«Западный» (Бузулук) мощностью 120 тысяч тонн

Итого: За 18 лет (с 2007 по 2025 год) в Оренбурге было предпринято пять серьезных попыток строительства мусороперерабатывающих заводов. Все предыдущие четыре попытки потерпели неудачу из-за различных причин — от недостатка финансирования до протестов местного населения и судебных разбирательств. Пятая попытка в настоящее время находится в стадии реализации.