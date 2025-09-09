В Оренбурге запускают бесплатный курс «Бизнес с нуля» для начинающих предпринимателей

Новая программа для старта в бизнесе

В Оренбургской области центр «Мой бизнес» анонсировал запуск новой образовательной программы для начинающих предпринимателей — «Бизнес с нуля: от А до Я». Интенсивный курс стартует 16-17 сентября.

Проект создан в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и направлен на поддержку деловой инициативы в регионе.

От идеи до бизнес-плана

Программа представляет собой 16-часовой курс, состоящий из шести модулей. Участники изучат основы маркетинга, юридические аспекты ведения бизнеса и современные цифровые технологии.

«Наша цель — предоставить новичкам все инструменты для уверенного старта. Этот курс для начинающих предпринимателей даёт возможность получить знания от экспертов и вдохновиться на реальные действия», — комментирует Владислав Летунов, руководитель центра «Мой бизнес».

Практика от действующих экспертов

Ключевая особенность курса — его практическая направленность. В качестве преподавателей выступят действующие предприниматели и эксперты-практики. Обучение доступно как в онлайн, так и в офлайн-формате.

Программа также будет полезна тем, кто не прошел тестирование на получение социального контракта, но стремится открыть своё дело и научиться составлять грамотный бизнес-план.

Сертификация и дальнейшие шаги

По завершении обучения слушатели защитят собственные бизнес-проекты и получат сертификаты установленного образца. Этот шаг станет важным вкладом в развитие предпринимательской экосистемы региона.

Подать заявку можно по ссылке на официальном сайте центра «Мой бизнес». Дополнительную информацию предоставляют по адресу: Шарлыкское шоссе, 1/2, и по телефону: 8 (3532) 32-37-74.