«БумБатл»: Всероссийская акция по сбору макулатуры стартовала в шестой раз

Старт осеннего сезона «БумБатл»

С 1 сентября в России начался осенний этап Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл», который продлится до 30 ноября. Мероприятие проходит шестой год подряд и направлено на развитие культуры осознанного потребления.

Инициатором акции выступает Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема». Проект реализуется при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Цели и задачи акции

Основная миссия «БумБатл» — не просто сбор бумаги, а формирование у граждан устойчивых экологических привычек. Акция поддерживает национальный проект «Экологическое благополучие», делая акцент на бережном отношении к природе.

Для участников организуют образовательные лекции о раздельном сборе отходов. Кроме того, запланированы экскурсии на перерабатывающие заводы и в «зелёные» офисы ведущих компаний.

Награды и партнёры

По итогам акции определят победителей среди образовательных учреждений и корпоративных команд. Самых активных участников наградят билетами в театры, музеи и на спортивные события в их регионе.

Акцию поддерживают Министерство науки и высшего образования РФ, а также крупные российские компании и волонтерские объединения. Их участие подчёркивает значимость экологических инициатив на государственном и корпоративном уровнях.

Впечатляющие результаты прошлого года

В предыдущем сезоне «БумБатл» объединил более 3 миллионов россиян. Участники собрали рекордные 144 тысячи тонн макулатуры. Например, только в Оренбургской области удалось собрать 31 тонну вторсырья.

Подробную информацию об условиях участия можно найти на официальном сайте проекта.