Металлурги Уральской Стали отмечены за помощь в борьбе с паводком

Металлурги комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») активно участвовали в противопаводковых мероприятиях Новотроицка, а также в числе первых пришли на помощь жителям соседнего Орска. За отзывчивость и самоотверженность правительственными и корпоративными наградами отмечены более 50 человек — от руководителей компании до рядовых работников предприятия.
Весной 2024 года жители Орска и Новотроицка столкнулись с небывалым наводнением, угрожавшим инфраструктуре и жизням людей. На борьбу со стихией Уральская Сталь направила более 10 единиц спецтехники и более 20 тысяч литров бутилированной воды. Добровольцы комбината сутками работали в экстремальных условиях: укрепляли дамбы, эвакуировали людей и животных, развозили гуманитарную помощь, восстанавливали повреждённые объекты.
Участники масштабных мероприятий удостоены нагрудными знаками «За помощь в ликвидации паводка 2024», благодарственными письмами губернатора Оренбургской области, министра промышленности и энергетики региона, а также благодарственными письмами управляющего директора АО «Уральская Сталь».
Нагрудный знак «За помощь в ликвидации паводка 2024»
Памятным знаком «За помощь в ликвидации паводка 2024» награждены 24 работника:
- генеральный директор УК «Уральская Сталь» — Денис Сафин
- советник генерального директора — Вадим Ковалев
- управляющий директор АО «Уральская Сталь» — Сергей Журавлёв
- заместитель управляющего директора по трансформации ТОиР — Александр Белый
- директор по социальным вопросам — Анатолий Колестинский
- директор по безопасности — Андрей Коваленко
- начальник управления режима и транспортной безопасности — Александр Плаван
- начальник отдела коммерческой дирекции — Руслан Мазитов
- главный энергетик комбината — Евгений Гаврилов
- начальник управления обеспечения и оперативного контроля — Алексей Щедрин
- начальник службы благоустройства — Ильдус Сальманов
- начальник участка службы благоустройства — Ольга Карпова
- начальник управления соцпрограмм и развития соцобъектов — Елена Матвеева
- начальник группы внутренних социальных программ — Ирина Артюхина
- начальник группы внешних социальных программ — Сергей Черкасов
- ведущий дирекции по социальным вопросам — Елена Грекова
- мастер ремонтно-механического управления — Евгений Епихин
- машинист крана копрового цеха — Елена Лисицина
- водитель автотранспортного цеха — Алексей Платонов
- газовщик электросталеплавильного цеха — Эрик Назаров
- слесарь-ремонтник электросталеплавильного цеха — Евгений Багрянцев
- горновой доменной печи — Евгений Ларькин
- инженер по наладке релейной защиты ТЭЦ — Александр Ковешников
- специалист дирекции по социальным вопросам — Дмитрий Морозов
Благодарственные письма управляющего директора АО «Уральская Сталь»
Благодарственным письмом управляющего директора АО «Уральская Сталь» отмечены 11 работников:
- лаборант химического анализа ЦЛК — Альмира Кадыркулова
- газовщик электросталеплавильного цеха — Эрик Назаров
- слесарь-ремонтник электросталеплавильного цеха — Евгений Багрянцев
- машинист крана фасоннолитейного цеха — Екатерина Белоусова
- машинист установки аглоцеха — Виктор Остроумов
- ковшевой доменного цеха — Юрий Цыплаков
- горновой доменной печи — Евгений Ларькин
- термист проката листопрокатного цеха №1 — Николай Мельников
- оператор поста управления листопрокатного цеха №1 — Константин Колесников
- резчик горячего металла листопрокатного цеха №1 — Игорь Шевченко
- машинист размораживающей установки аглоцеха — Алимжан Айсаутов
Благодарственные письма Министра промышленности и энергетики Оренбургской области
Благодарственное письмо Министра промышленности и энергетики Оренбургской области получили 24 работника:
- слесарь по ремонту автомобилей — Совет Алетов
- помощник машиниста управления железнодорожного транспорта — Максим Комарницкий
- инженер управления железнодорожного транспорта — Геннадий Мощенко
- грузчик управления железнодорожного транспорта — Валентин Михайлов
- грузчик управления железнодорожного транспорта — Рустам Кудабаев
- вальцовщик стана горячего проката труб НТПЗ — Данил Баржин
- оператор поста управления стана горячего НТПЗ — Станислав Жданов
- оператор поста управления стана горячего НТПЗ — Станислав Андреев
- вальцовщик стана горячего проката труб НТПЗ — Николай Смирнов
- вальцовщик стана горячего проката труб НТПЗ — Александр Бекетов
- слесарь-ремонтник коксохимического производства — Кирилл Годяев
- электромонтер коксохимического производства — Виталий Федотов
- миксеровой электросталеплавильного цеха — Алексей Максимов
- миксеровой электросталеплавильного цеха — Сергей Труханов
- миксеровой электросталеплавильного цеха — Александр Диденко
- машинист электровоза электросталеплавильного цеха — Римма Кудинова
- слесарь-ремонтник копрового цеха — Ростислав Колесников
- стропальщик копрового цеха — Алексей Ильченко
- газорезчик копрового цеха — Иван Ковешников
- газорезчик копрового цеха — Вячеслав Гусаков
- слесарь-ремонтник доменного цеха — Никита Макаров
- огнеупорщик доменного цеха — Евгений Иванов
- огнеупорщик доменного цеха — Антон Хлынов
- резчик горячего металла листопрокатного цеха №1 — Евгений Новиков