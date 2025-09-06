Металлурги Уральской Стали отмечены за помощь в борьбе с паводком

Металлурги комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») активно участвовали в противопаводковых мероприятиях Новотроицка, а также в числе первых пришли на помощь жителям соседнего Орска. За отзывчивость и самоотверженность правительственными и корпоративными наградами отмечены более 50 человек — от руководителей компании до рядовых работников предприятия.

Весной 2024 года жители Орска и Новотроицка столкнулись с небывалым наводнением, угрожавшим инфраструктуре и жизням людей. На борьбу со стихией Уральская Сталь направила более 10 единиц спецтехники и более 20 тысяч литров бутилированной воды. Добровольцы комбината сутками работали в экстремальных условиях: укрепляли дамбы, эвакуировали людей и животных, развозили гуманитарную помощь, восстанавливали повреждённые объекты.

Участники масштабных мероприятий удостоены нагрудными знаками «За помощь в ликвидации паводка 2024», благодарственными письмами губернатора Оренбургской области, министра промышленности и энергетики региона, а также благодарственными письмами управляющего директора АО «Уральская Сталь».

Нагрудный знак «За помощь в ликвидации паводка 2024»

Памятным знаком «За помощь в ликвидации паводка 2024» награждены 24 работника:

генеральный директор УК «Уральская Сталь» — Денис Сафин

советник генерального директора — Вадим Ковалев

управляющий директор АО «Уральская Сталь» — Сергей Журавлёв

заместитель управляющего директора по трансформации ТОиР — Александр Белый

директор по социальным вопросам — Анатолий Колестинский

директор по безопасности — Андрей Коваленко

начальник управления режима и транспортной безопасности — Александр Плаван

начальник отдела коммерческой дирекции — Руслан Мазитов

главный энергетик комбината — Евгений Гаврилов

начальник управления обеспечения и оперативного контроля — Алексей Щедрин

начальник службы благоустройства — Ильдус Сальманов

начальник участка службы благоустройства — Ольга Карпова

начальник управления соцпрограмм и развития соцобъектов — Елена Матвеева

начальник группы внутренних социальных программ — Ирина Артюхина

начальник группы внешних социальных программ — Сергей Черкасов

ведущий дирекции по социальным вопросам — Елена Грекова

мастер ремонтно-механического управления — Евгений Епихин

машинист крана копрового цеха — Елена Лисицина

водитель автотранспортного цеха — Алексей Платонов

газовщик электросталеплавильного цеха — Эрик Назаров

слесарь-ремонтник электросталеплавильного цеха — Евгений Багрянцев

горновой доменной печи — Евгений Ларькин

инженер по наладке релейной защиты ТЭЦ — Александр Ковешников

специалист дирекции по социальным вопросам — Дмитрий Морозов

Благодарственные письма управляющего директора АО «Уральская Сталь»

Благодарственным письмом управляющего директора АО «Уральская Сталь» отмечены 11 работников:

лаборант химического анализа ЦЛК — Альмира Кадыркулова

газовщик электросталеплавильного цеха — Эрик Назаров

слесарь-ремонтник электросталеплавильного цеха — Евгений Багрянцев

машинист крана фасоннолитейного цеха — Екатерина Белоусова

машинист установки аглоцеха — Виктор Остроумов

ковшевой доменного цеха — Юрий Цыплаков

горновой доменной печи — Евгений Ларькин

термист проката листопрокатного цеха №1 — Николай Мельников

оператор поста управления листопрокатного цеха №1 — Константин Колесников

резчик горячего металла листопрокатного цеха №1 — Игорь Шевченко

машинист размораживающей установки аглоцеха — Алимжан Айсаутов

Благодарственные письма Министра промышленности и энергетики Оренбургской области

Благодарственное письмо Министра промышленности и энергетики Оренбургской области получили 24 работника: