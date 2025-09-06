9 C
Оренбург
10 сентября 2025 г.
Telegram VKontakte Youtube

Металлурги Уральской Стали отмечены за помощь в борьбе с паводком

Главное

Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Металлурги комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») активно участвовали в противопаводковых мероприятиях Новотроицка, а также в числе первых пришли на помощь жителям соседнего Орска. За отзывчивость и самоотверженность правительственными и корпоративными наградами отмечены более 50 человек — от руководителей компании до рядовых работников предприятия.

Весной 2024 года жители Орска и Новотроицка столкнулись с небывалым наводнением, угрожавшим инфраструктуре и жизням людей. На борьбу со стихией Уральская Сталь направила более 10 единиц спецтехники и более 20 тысяч литров бутилированной воды. Добровольцы комбината сутками работали в экстремальных условиях: укрепляли дамбы, эвакуировали людей и животных, развозили гуманитарную помощь, восстанавливали повреждённые объекты.

Участники масштабных мероприятий удостоены нагрудными знаками «За помощь в ликвидации паводка 2024», благодарственными письмами губернатора Оренбургской области, министра промышленности и энергетики региона, а также благодарственными письмами управляющего директора АО «Уральская Сталь».

Нагрудный знак «За помощь в ликвидации паводка 2024»

Памятным знаком «За помощь в ликвидации паводка 2024» награждены 24 работника:

  • генеральный директор УК «Уральская Сталь» — Денис Сафин
  • советник генерального директора — Вадим Ковалев
  • управляющий директор АО «Уральская Сталь» — Сергей Журавлёв
  • заместитель управляющего директора по трансформации ТОиР — Александр Белый
  • директор по социальным вопросам — Анатолий Колестинский
  • директор по безопасности — Андрей Коваленко
  • начальник управления режима и транспортной безопасности — Александр Плаван
  • начальник отдела коммерческой дирекции — Руслан Мазитов
  • главный энергетик комбината — Евгений Гаврилов
  • начальник управления обеспечения и оперативного контроля — Алексей Щедрин
  • начальник службы благоустройства — Ильдус Сальманов
  • начальник участка службы благоустройства — Ольга Карпова
  • начальник управления соцпрограмм и развития соцобъектов — Елена Матвеева
  • начальник группы внутренних социальных программ — Ирина Артюхина
  • начальник группы внешних социальных программ — Сергей Черкасов
  • ведущий дирекции по социальным вопросам — Елена Грекова
  • мастер ремонтно-механического управления — Евгений Епихин
  • машинист крана копрового цеха — Елена Лисицина
  • водитель автотранспортного цеха — Алексей Платонов
  • газовщик электросталеплавильного цеха — Эрик Назаров
  • слесарь-ремонтник электросталеплавильного цеха — Евгений Багрянцев
  • горновой доменной печи — Евгений Ларькин
  • инженер по наладке релейной защиты ТЭЦ — Александр Ковешников
  • специалист дирекции по социальным вопросам — Дмитрий Морозов

Благодарственные письма управляющего директора АО «Уральская Сталь»

Благодарственным письмом управляющего директора АО «Уральская Сталь» отмечены 11 работников:

  • лаборант химического анализа ЦЛК — Альмира Кадыркулова
  • газовщик электросталеплавильного цеха — Эрик Назаров
  • слесарь-ремонтник электросталеплавильного цеха — Евгений Багрянцев
  • машинист крана фасоннолитейного цеха — Екатерина Белоусова
  • машинист установки аглоцеха — Виктор Остроумов
  • ковшевой доменного цеха — Юрий Цыплаков
  • горновой доменной печи — Евгений Ларькин
  • термист проката листопрокатного цеха №1 — Николай Мельников
  • оператор поста управления листопрокатного цеха №1 — Константин Колесников
  • резчик горячего металла листопрокатного цеха №1 — Игорь Шевченко
  • машинист размораживающей установки аглоцеха — Алимжан Айсаутов

Благодарственные письма Министра промышленности и энергетики Оренбургской области

Благодарственное письмо Министра промышленности и энергетики Оренбургской области получили 24 работника:

  • слесарь по ремонту автомобилей — Совет Алетов
  • помощник машиниста управления железнодорожного транспорта — Максим Комарницкий
  • инженер управления железнодорожного транспорта — Геннадий Мощенко
  • грузчик управления железнодорожного транспорта — Валентин Михайлов
  • грузчик управления железнодорожного транспорта — Рустам Кудабаев
  • вальцовщик стана горячего проката труб НТПЗ — Данил Баржин
  • оператор поста управления стана горячего НТПЗ — Станислав Жданов
  • оператор поста управления стана горячего НТПЗ — Станислав Андреев
  • вальцовщик стана горячего проката труб НТПЗ — Николай Смирнов
  • вальцовщик стана горячего проката труб НТПЗ — Александр Бекетов
  • слесарь-ремонтник коксохимического производства — Кирилл Годяев
  • электромонтер коксохимического производства — Виталий Федотов
  • миксеровой электросталеплавильного цеха — Алексей Максимов
  • миксеровой электросталеплавильного цеха — Сергей Труханов
  • миксеровой электросталеплавильного цеха — Александр Диденко
  • машинист электровоза электросталеплавильного цеха — Римма Кудинова
  • слесарь-ремонтник копрового цеха — Ростислав Колесников
  • стропальщик копрового цеха — Алексей Ильченко
  • газорезчик копрового цеха — Иван Ковешников
  • газорезчик копрового цеха — Вячеслав Гусаков
  • слесарь-ремонтник доменного цеха — Никита Макаров
  • огнеупорщик доменного цеха — Евгений Иванов
  • огнеупорщик доменного цеха — Антон Хлынов
  • резчик горячего металла листопрокатного цеха №1 — Евгений Новиков
Предыдущая новость
В Оренбурге завершили модернизацию стоматологических отделений
Следующая новость
«БумБатл»: Всероссийская акция по сбору макулатуры стартовала в шестой раз

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» - Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
Telegram VKontakte Youtube
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.