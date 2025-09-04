В Оренбурге завершили модернизацию стоматологических отделений

В Оренбургской областной стоматологии завершился масштабный проект по обновлению. Модернизация коснулась хирургических отделений в четырех ключевых клиниках города, включая областной центр.

Объекты оснастили в соответствии с современными стандартами. Теперь они готовы предоставлять медицинскую помощь на более высоком уровне.

Новое оборудование и комфортные условия

Ремонт охватил общую площадь в 190 квадратных метров. Врачебные кабинеты в стоматологических поликлиниках №3, №4 и детской поликлинике №5 получили новое оборудование.

Для пациентов также создали комфортные условия. Например, в областном стоматологическом центре оборудовали удобные зоны ожидания.

«Модернизация хирургических отделений — это важный шаг в повышении качества помощи, — подчеркнула главный врач Светлана Гречихина. — Мы стремимся, чтобы пациенты получали лечение на уровне мировых стандартов, в комфортных и безопасных условиях».

По словам главврача, внедрение современных технологий напрямую повлияет на здоровье жителей региона.

Фокус на детскую стоматологию

Обновление хирургических кабинетов стало частью комплексного развития стоматологической службы. В последние годы отрасль демонстрирует заметный прогресс.

Одним из ключевых событий прошлого года стало открытие нового детского отделения на улице Братьев Коростелевых. Оно оказывает полный спектр услуг: от профилактики до сложных видов лечения.

Отделение включает 11 кабинетов. Среди них — терапевтические, хирургические, ортопедические, а также кабинеты лазерной стоматологии. За первые шесть месяцев 2025 года помощь здесь получили более 25 тысяч детей.