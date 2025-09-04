В Оренбурге стартовал ключевой нефтегазовый форум

В Оренбурге 3 сентября открылась XVIII специализированная выставка-форум «Газ. Нефть. Оренбуржье». Мероприятие собрало на одной площадке лидеров отрасли, представителей власти и научного сообщества.

Участники демонстрируют инновационные разработки. Кроме того, они обсуждают стратегии развития и укрепляют деловые связи.

Экономическая опора региона

Нефтегазовый сектор формирует фундамент региональной экономики. Он обеспечивает почти половину промышленного производства Оренбургской области. Врио губернатора Евгений Солнцев подчеркнул значимость отрасли.

«Оренбуржье по праву гордится своим мощным топливно-энергетическим комплексом. В условиях санкций главной задачей остается достижение технологической независимости нефтегазового сектора», — заявил Солнцев.

Предприятия отрасли являются крупнейшими работодателями и налогоплательщиками региона. Здесь расположены крупнейшие в Европе газохимические комплексы. Область продолжает поиск новых месторождений и разработку трудноизвлекаемых запасов.

Участники и экспозиция

В выставке принимают участие около 90 производителей оборудования из России, Казахстана и Беларуси. Свои стенды представили такие гиганты, как «Газпром добыча Оренбург», «Оренбургнефть» и «Уральская сталь».

Среди участников также «Газпромнефть-Оренбург», «Сладковско-Заречное», «Завод бурового оборудования» и другие компании из 20 регионов России.

Насыщенная деловая программа

Форум продлится три дня и включает 46 мероприятий. На пленарном заседании в день открытия обсуждалось развитие нефтегазохимического комплекса. В дискуссии участвовали представители федеральных и региональных ведомств, включая Минпромторг России.

Ключевые темы деловой программы:

Импортозамещение в ТЭК;

Инновационные технологии переработки;

Цифровизация и информационная безопасность;

Экологические стандарты и охрана среды.

Образовательные и культурные события

Отдельный блок программы посвящен развитию кадрового потенциала. Фестиваль бизнес-компетенций и Молодежный день ориентированы на школьников, студентов и молодых специалистов.

Запланированы встречи с топ-менеджерами компаний, научные конкурсы и интерактивные игры. Кроме того, в честь 80-летия Победы пройдет лекция «Война моторов» о вкладе отрасли в Великую Отечественную войну.

В рамках форума гости могут посетить фотовыставку к 100-летию Оренбургского ЦСМ и экспозицию музея В.С. Черномырдина. Мероприятие объединило 250 спикеров из 17 городов России и зарубежья.