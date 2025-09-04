В Оренбурге запустили программу подготовки будущих налоговиков

В Оренбургской области стартовал пилотный образовательный проект. Двадцать десятиклассников из лицея № 8 города Оренбурга стали первыми участниками программы «Налоговый класс Оренбуржья».

Эта инициатива стала результатом мартовского соглашения. Его подписали региональное Министерство образования и Управление ФНС России по Оренбургской области.

Цели и задачи программы

Основная цель проекта — углубленное изучение налоговой системы. Программа призвана повысить финансовую грамотность молодежи и подготовить квалифицированные кадры для налоговых органов.

Уроки будут вести практикующие сотрудники налоговой службы. Они расскажут школьникам о структуре налоговой системы России. Кроме того, ученики научатся заполнять декларации и пользоваться цифровыми сервисами ФНС.

Перспективы для выпускников

На торжественном открытии класса присутствовали представители ведомства. Среди них — заместитель руководителя УФНС России по Оренбургской области Наталья Махова и начальник межрайонной ИФНС России № 7 Олег Аникин.

«Налоговая грамотность сегодня — это ключевой навык для каждого гражданина, — отметила Наталья Махова. — Этот образовательный формат станет важным шагом в формировании налоговой культуры у молодежи и подготовке будущих специалистов».

Программа рассчитана на два года для учащихся 10-11 классов. Успешные выпускники получат возможность поступить в вузы по целевому направлению. Впоследствии они смогут начать карьеру в налоговой службе.

Часть масштабной профориентационной работы

«Налоговый класс Оренбуржья» — не единственная подобная инициатива в регионе. В области уже функционирует свыше 400 предпрофессиональных классов по востребованным направлениям.

Например, существуют аграрные, инженерные, психолого-педагогические и даже полицейские классы.

Создание таких профильных программ является частью федерального проекта «Единая модель профориентации». Он, в свою очередь, входит в состав национального проекта «Молодежь и дети».