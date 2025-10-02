Оренбургский экокомплекс получил федеральное финансирование на расширение

Федеральные власти выделили средства на развитие туристической инфраструктуры Оренбургской области. Экокомплекс «Ближний край» получил субсидию по программе национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Расширение туристического комплекса

База отдыха расположена на берегу Ириклинского водохранилища в Гайском муниципальном округе. Сейчас там работают шесть модульных домов. Проект предусматривает строительство шести дополнительных глэмпинг-объектов.

На текущей неделе началась подготовка площадок. Специалисты устанавливают конструкции и подводят коммуникации. Новые объекты примут первых гостей в апреле 2026 года.

Заявление регионального руководства

Губернатор Евгений Солнцев подчеркнул значимость инвестиций в туристическую отрасль. Поддержка внутреннего туризма создает современную инфраструктуру. Она обеспечивает комфортные условия для путешественников из разных регионов.

«Развитие положительно влияет на экономику региона», — отметил глава области. Кроме того, проекты укрепляют территориальную идентичность. Они формируют местные бренды.

Власти продолжат развивать различные направления. В планах — событийный и промышленный туризм. Также регион обустроит пляжи и создаст новые маршруты для пешеходов и автомобилистов.

История федеральной поддержки

«Ближний край» получает государственное финансирование не впервые. В 2023 году комплекс получил субсидию на строительство кафе. Проект реализован успешно.

Параллельно власти благоустроили зону отдыха «Дуняшина заводь». Там появился спасательный пост. Оборудованы новые места у воды. Построены детская и волейбольная площадки.

Посетители получили доступ к шезлонгам и скамейкам. На территории разместили водные велосипеды и аттракционы. Модернизация повысила уровень безопасности. Она сделала отдых более комфортным.

Популярность Ириклинского водохранилища

Ежегодно водоем посещают 50–70 тысяч человек. Туристы приезжают из Оренбургской, Челябинской и Свердловской областей. Значительную часть составляют гости из Казахстана.

Новые объекты размещения привлекут дополнительный поток отдыхающих. Это положительно скажется на местной экономике. Регион получит дополнительные рабочие места.

Масштабы федерального финансирования

За 2023–2024 годы Оренбургская область реализовала 11 инфраструктурных проектов. Общая сумма инвестиций составила 83 миллиона рублей. В 2025 году регион получил еще 71 миллион рублей.

Средства направлены на инфраструктурные и событийные инициативы. Они помогают развивать туристическую отрасль региона. Программа продолжит работу в следующем году.

Министерство экономического развития РФ проведет следующий конкурсный отбор в феврале 2026 года. Организации смогут подать заявки на получение субсидий для развития туристической инфраструктуры.