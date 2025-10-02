6 C
На Уральской Стали успешно отработали эвакуацию персонала

2 октября 2025 года, Новотроицк

На комбинате «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») в административном здании прошли плановые учения по эвакуации и тушению условного пожара. Тренировка была организована в рамках проведения Месячника пожарной безопасности.

После срабатывания сирены работники управления оперативно покинули многоэтажное здание. Силами управления делами оперативно организована работа штаба, а представителями служб экстренного реагирования, включая пожарных Промгазсервиса и специалистов по гражданской обороне комбината, медиков скорой помощи и сотрудников Уральского Стража, слаженно выполнены все необходимые действия от оповещения и оцепления до исключения наличия пострадавших и ликвидации условного возгорания. Все этапы были отработаны за 15 минут, что соответствует нормативу для высотных объектов с массовым пребыванием людей.

Достойный уровень подготовки участников учений подтверждает эффективность системной профилактической работы по обеспечению безопасности сотрудников, которой на Уральской Стали традиционно уделяется повышенное внимание. Такие учения проводятся дважды в год, служат важным инструментом для отработки навыков и минимизации рисков в случае реальной чрезвычайной ситуации.

