Уральская Сталь премировала лучших педагогов Новотроицка

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») в честь Дня учителя отметил премиями 35 лучших преподавателей и директоров школ Новотроицка.

На праздничном мероприятии, посвященном Дню учителя, в Молодёжном центре металлурги поздравили и вручили благодарственные письма Уральской Стали директорам и педагогам школ города, которые внесли весомый вклад в комплектование базовых учебных заведений комбината.

Уральская Сталь ежегодно поощряет новотроицких педагогов, посвятившим профессии многие годы и достигшим высоких результатов в направлении профориентации молодёжи. Поддержка образования – одна из приоритетных задач социальной политики Уральской Стали.

В Новотроицке на выделяемые комбинатом средства проводятся ремонты и пополняется образовательная база в детских садах и школах, учреждениях дополнительного образования, новотроицком филиале НИТУ МИСИС, политехническом колледже, а теперь в рамках федеральной программы «Профессионалитет» и в строительном техникуме. Предприятие реализует комплексные программы содействия развитию образования, а также на постоянной основе оказывает данным учреждениям адресную помощь.

