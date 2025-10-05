Новотроицкий полумарафон-2025: Международный забег с двумя тысячами участников и легендарным Алексеем Смертиным

4 октября Новотроицк стал эпицентром спортивного праздника всего Оренбуржья. Международный легкоатлетический забег «Новотроицкий полумарафон -2025», при поддержке генерального партнера комбината «Уральская Сталь» (входящего с Загорским трубным заводом в группу компаний «Уральская Сталь») успешно завершился.

Впервые получив статус международного, Новотроицкий полумарафон, приуроченный к 80-летию Победы, 80-летию города Новотроицк и 70-летию Уральской Стали, собрал на улицах города 2 000 участников и более 1 700 болельщиков. День стал особенным благодаря участию именитых спортсменов и звездных гостей, что сделало атмосферу праздника незабываемой.

На старт вышли бегуны из 4 стран: России, Казахстана, Белоруссии и Индии. Россию представляли 11 регионов.

Особенным праздник сделал Алексей Смертин, экс-капитан сборной России по футболу, чемпион Англии, обладатель Кубка России, Кубка французской лиги, Кубка английской лиги, ультрамарафонец, участник Marathon des Sables и победитель экстремального Байкальского ледового марафона. Накануне забега он принял участие в паблик-токе, поделился своим богатым спортивным опытом и секретами успеха. В день забега Алексей был пейсмекером на дистанции в 10 км, задавая темп и поддерживая участников.

В торжественной церемонии открытия приняли участие руководители региона, города, комбината, федерации легкой атлетики, команды организаторов:

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев отметил маштаб мероприятия: «Более двух тысяч человек принимает участие, это и самые маленькие наши бегуны и взрослые жители и гости города. Люди с ограниченными возможностями, для нас они пример силы духа».

Глава Новотроицка Денис Меньшиков заострил внимание на совпадение юбилейных дат: «80 лет победы, 80 лет городу Новотроицк, 70 лет градообразующему предприятию Новотроицка и пятый юбилейный полумарафон!»

Управляющий директор Уральской Стали Сергей Журавлев адресовал свои слова участникам всех категорий: «Желаю одержать собственную внутреннюю победу и поставить собственный рекорд!»

Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики, председатель банка «ПСБ», вице-президент олимпийского комитета России Петр Фрадков подчеркнул актуальность забега: «Очень хорошее мероприятие, традиционно привлекает очень большое количество атлетов со всей нашей страны. Марафон заслуженно имеет репутацию центральных событий спортивной жизни нашей страны в сфере легкой атлетики и уверен, что он будет развиваться дальше».

Директор Центра развития и популяризации физической культуры и спорта Максим Можилов подчеркнул старания организаторов: «Наша команда нацелена на то, чтобы каждое мероприятие проходило на самом высоком уровне. Мы создаем яркие спортивные праздники для людей всех возрастов и уровней подготовки, и видеть счастливые лица участников – лучшая награда!»

Звездный гость марафона Алексей Смертин отметил лидеров: «Поздравляю всех победителей и призеров забега. Каждый из вас показал отличные результаты. От дистанций для детей от 50 метров до серьезных 21 км для опытных бегунов, каждый нашел свой вызов и достойно его принял».

Абсолютными победителями на дистанции 21 км стали Акимов Данила и Химич Любовь.

«Новотроицкий полумарафон-2025» стал настоящим праздником спорта, объединившим людей разных возрастов, национальностей и физических возможностей. И в этом общая заслуга бегунов, волонтеров, болельщиков и партнеров.

