15 C
Оренбург
11 октября 2025 г.
Telegram VKontakte Youtube

На Уральской Стали трудятся одни из лучших водителей Оренбуржья

Главное

Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Александр Бразюткин, водитель автотранспортного цеха комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь»), стал обладателем Гран-при Межрегионального конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель ПФО-2025» и первого места в номинации «Водитель микроавтобуса ГАЗель».

Александр Бразюткин
фото: пресс служба Уральская сталь

 

По результатам общекомандного зачета команда Уральской Стали заняла третье место. В её составе – водители Александр БразюткинМаксим ЯковлевАлександр ЕфимушкинАлександр Савилов и Алексей СгибневМаксим Яковлев также взял бронзу среди водителей автобусов «ПАЗ».

Традиционно в корпоративных и региональных конкурсах профмастерства работники Уральской Стали занимают призовые места. Их профессионализм является мощным фундаментом для стабильной производственной деятельности предприятия и помогает достойно представлять комбинат на рейтинговых конкурсах.

Справочно:

В этом году в конкурсной программе соревновались порядка 50 участников от ключевых предприятий региона. Участники соревновались в пяти номинациях: «Водитель легкового автомобиля»«Водитель грузового автомобиля»«Водитель микроавтобуса ГАЗель»«Водитель автобуса ПАЗ»«Водитель автобуса большой вместимости» и «Лучшая команда водителей» среди промышленных предприятий. Двухдневные состязания включали проверку знаний правил дорожного движения, показательное фигурное вождение по номинациям конкурса, семинар по повышению квалификации водителей и тестирование уровня профессиональных компетенций. Победители награждены дипломами и ценными призами, все конкурсанты отмечены за участие благодарственными письмами.

Организаторы конкурса – Правительство Оренбургской областиОренбургский областной союз промышленников и предпринимателейУправление государственного автодорожного надзора по Оренбургской области Федеральной службы по надзору в сфере транспортаФедерация профсоюзов Оренбуржья и Общественная палата Оренбургской области.

Предыдущая новость
Новотроицкий полумарафон-2025: Международный забег с двумя тысячами участников и легендарным Алексеем Смертиным

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» - Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
Telegram VKontakte Youtube
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.