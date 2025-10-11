На Уральской Стали трудятся одни из лучших водителей Оренбуржья

Александр Бразюткин, водитель автотранспортного цеха комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь»), стал обладателем Гран-при Межрегионального конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель ПФО-2025» и первого места в номинации «Водитель микроавтобуса ГАЗель».

По результатам общекомандного зачета команда Уральской Стали заняла третье место. В её составе – водители Александр Бразюткин, Максим Яковлев, Александр Ефимушкин, Александр Савилов и Алексей Сгибнев. Максим Яковлев также взял бронзу среди водителей автобусов «ПАЗ».

Традиционно в корпоративных и региональных конкурсах профмастерства работники Уральской Стали занимают призовые места. Их профессионализм является мощным фундаментом для стабильной производственной деятельности предприятия и помогает достойно представлять комбинат на рейтинговых конкурсах.

Справочно:

В этом году в конкурсной программе соревновались порядка 50 участников от ключевых предприятий региона. Участники соревновались в пяти номинациях: «Водитель легкового автомобиля», «Водитель грузового автомобиля», «Водитель микроавтобуса ГАЗель», «Водитель автобуса ПАЗ», «Водитель автобуса большой вместимости» и «Лучшая команда водителей» среди промышленных предприятий. Двухдневные состязания включали проверку знаний правил дорожного движения, показательное фигурное вождение по номинациям конкурса, семинар по повышению квалификации водителей и тестирование уровня профессиональных компетенций. Победители награждены дипломами и ценными призами, все конкурсанты отмечены за участие благодарственными письмами.

Организаторы конкурса – Правительство Оренбургской области, Оренбургский областной союз промышленников и предпринимателей, Управление государственного автодорожного надзора по Оренбургской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Федерация профсоюзов Оренбуржья и Общественная палата Оренбургской области.