Оренбург начал консервацию городских фонтанов на зимний период

Городское управление жилищно-коммунального хозяйства сообщило о начале работ. Консервация фонтанов в Оренбурге стартовала 4 октября согласно муниципальному контракту.

Пять объектов готовят к зиме

Подрядчик — компания «Новый век» — проводит консервацию пяти фонтанов. Объекты работали в областном центре всё лето.

Специалисты обслуживают фонтаны в следующих локациях:

Сквер у Дома Советов на улице Советской

на улице Советской Парк культуры и отдыха «Ивушка» в микрорайоне «Ростоши»

в микрорайоне Парк имени Гуськова на проспекте Победы

на проспекте Победы Сквер Петра I

Сквер на пересечении улиц Ленинградской и Чкалова

Технология подготовки к холодам

Заместитель директора ООО «Новый век» Сергей Кудрин рассказал о процессе работ. Сегодня бригада занимается популярным фонтаном на пересечении Ленинградской и Чкалова.

«Мы устанавливаем заглушки для форсунок. Проводим промывку фильтров», — отметил Кудрин.

Он подчеркнул важность процедуры. Качественная консервация фонтанов гарантирует безаварийный запуск весной. Следующим летом объекты снова порадуют жителей и гостей города.

Комплекс технических мероприятий

Подрядчик выполняет полный цикл подготовительных работ. Специалисты сливают воду из чаш и инженерных коммуникаций. Это предотвращает замерзание зимой.

Кроме того, бригады очищают чаши и промывают фильтры. Они демонтируют насосное оборудование. Объекты отключают от электросетей. Технические помещения приводят в порядок.