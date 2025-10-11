Оренбург начал консервацию городских фонтанов на зимний период

Городское управление жилищно-коммунального хозяйства сообщило о начале работ. Консервация фонтанов в Оренбурге стартовала 4 октября согласно муниципальному контракту.
Пять объектов готовят к зиме
Подрядчик — компания «Новый век» — проводит консервацию пяти фонтанов. Объекты работали в областном центре всё лето.
Специалисты обслуживают фонтаны в следующих локациях:
- Сквер у Дома Советов на улице Советской
- Парк культуры и отдыха «Ивушка» в микрорайоне «Ростоши»
- Парк имени Гуськова на проспекте Победы
- Сквер Петра I
- Сквер на пересечении улиц Ленинградской и Чкалова
Технология подготовки к холодам
Заместитель директора ООО «Новый век» Сергей Кудрин рассказал о процессе работ. Сегодня бригада занимается популярным фонтаном на пересечении Ленинградской и Чкалова.
«Мы устанавливаем заглушки для форсунок. Проводим промывку фильтров», — отметил Кудрин.
Он подчеркнул важность процедуры. Качественная консервация фонтанов гарантирует безаварийный запуск весной. Следующим летом объекты снова порадуют жителей и гостей города.
Комплекс технических мероприятий
Подрядчик выполняет полный цикл подготовительных работ. Специалисты сливают воду из чаш и инженерных коммуникаций. Это предотвращает замерзание зимой.
Кроме того, бригады очищают чаши и промывают фильтры. Они демонтируют насосное оборудование. Объекты отключают от электросетей. Технические помещения приводят в порядок.