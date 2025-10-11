Оренбургская делегация подвела итоги участия в газовом форуме

Итоги: участие Оренбуржья в Петербургском газовом форуме

Делегация Оренбургской области во главе с губернатором Евгением Солнцевым завершила участие в XIV форуме. Мероприятие прошло в Санкт‑Петербурге с 7 по 10 октября.

Форум собрал более 5000 участников из 65 регионов и 30 стран. Он стал площадкой для обсуждения технологического суверенитета, импортозамещения, развития газовой отрасли и подготовки инженеров.

Приоритеты: технологический суверенитет и локализация производств

– Главная задача — усилить сотрудничество с ведущими нефтегазовыми компаниями и найти новые форматы, включая локализацию, — отметил Солнцев. По его словам, приход крупных компаний ускорит кооперацию и науку в регионе.

Поэтому, добавил губернатор, область создает условия для роста высокотехнологичных компаний. Так участие Оренбуржья в Петербургском газовом форуме стало инструментом для работы с инвесторами.

Переговоры с «Газпром гелий сервис»: СПГ для региона

Одной из ключевых стала встреча с гендиректором ООО «Газпром гелий сервис» Любовью Бриш. Стороны обсудили производство сжиженного природного газа в области.

Проект ориентирован на экологичное топливо нового поколения. Он усилит высокотехнологичную промышленность Оренбуржья и снизит издержки предприятий.

Компетенции «Газпром гелий сервис»

Компания имеет опыт создания малотоннажных установок СПГ. В том числе — первой на Дальнем Востоке установки ПАО «Газпром».

В планах — развитие аналогичной инфраструктуры в Оренбуржье. Это обеспечит автономную газификацию предприятий и транспорта.

Контекст: региональные программы и позиции

С 2020 года действует программа «Развитие промышленности и энергоэффективности». По итогам 2024 года область заняла 29‑е место в рейтинге по газомоторному топливу.

Этот результат задает ориентиры для расширения инфраструктуры и спроса. Однако потенциал роста оценивается как значительный.

Новые партнеры: оптика, электроника, приборостроение

В деловой программе прошла встреча с ООО «Т8» — разработчиком оптоволоконных систем и электроники. Обсуждалась локализация мощностей и создание научно‑технического центра.

Кроме того, рассматривалась площадка для АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина». Предприятие производит счетчики воды и газа, расходомеры, ротаметры, электрокотлы, фильтры, измерительные системы, гидроаппаратуру и рециркуляторы.

Дальнейшие шаги: проектирование и соглашения

Следующий этап — подготовка инвестиционных проектов и подписание соглашений. После — проектирование и запуск новых промышленных объектов.

В заключение, участие Оренбуржья в Петербургском газовом форуме укрепило связи с отраслевыми лидерами. Регион сосредоточится на локализации и развитии компетенций.