14 октября 2025 г.
Работники Уральской Стали отмечены высокими государственными наградами

Редакция Орен.Ру
Труд восьми металлургов комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») отмечен на высшем государственном уровне.

Указом Президента России № 686 от 26 сентября 2025 года за вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу звания «Заслуженный металлург РФ» удостоены:

  • начальник участка по ремонту подъемных сооружений доменного цеха Виталий Власов;
  • горновой доменной печи доменного цеха Юрий Вокрячко;
  • начальник управления технологической автоматики Вадим Данченко;
  • аппаратчик воздухоразделения кислородно-компрессорного цеха Владимир Клинков;
  • начальник участка технического контроля электросталеплавильного цеха Елена Кулешова;
  • сталевар электропечи электросталеплавильного цеха Дмитрий Рябчинский;
  • начальник цеха теплогазоснабжения Алексей Савинков;
  • начальник экспресс-лаборатории стали центральной лаборатории комбината Елена Сергеева.

Почётное звание «Заслуженный металлург РФ» — это дань уважения профессионализму этих опытных в своем деле работников, который способствует достижениям комбината и развитию металлургической отрасли России. Металл, который производят на Уральской Стали, становится основой для масштабных строек по всей стране: от надёжных мостов и многокилометровых трубопроводов до железнодорожных рельсов.

Оренбургская делегация подвела итоги участия в газовом форуме

