Работники Уральской Стали отмечены высокими государственными наградами

Труд восьми металлургов комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») отмечен на высшем государственном уровне.
Указом Президента России № 686 от 26 сентября 2025 года за вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу звания «Заслуженный металлург РФ» удостоены:
- начальник участка по ремонту подъемных сооружений доменного цеха Виталий Власов;
- горновой доменной печи доменного цеха Юрий Вокрячко;
- начальник управления технологической автоматики Вадим Данченко;
- аппаратчик воздухоразделения кислородно-компрессорного цеха Владимир Клинков;
- начальник участка технического контроля электросталеплавильного цеха Елена Кулешова;
- сталевар электропечи электросталеплавильного цеха Дмитрий Рябчинский;
- начальник цеха теплогазоснабжения Алексей Савинков;
- начальник экспресс-лаборатории стали центральной лаборатории комбината Елена Сергеева.
Почётное звание «Заслуженный металлург РФ» — это дань уважения профессионализму этих опытных в своем деле работников, который способствует достижениям комбината и развитию металлургической отрасли России. Металл, который производят на Уральской Стали, становится основой для масштабных строек по всей стране: от надёжных мостов и многокилометровых трубопроводов до железнодорожных рельсов.