Работники Уральской Стали отмечены высокими государственными наградами

Труд восьми металлургов комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») отмечен на высшем государственном уровне.

Указом Президента России № 686 от 26 сентября 2025 года за вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу звания «Заслуженный металлург РФ» удостоены:

начальник участка по ремонту подъемных сооружений доменного цеха Виталий Власов ;

; горновой доменной печи доменного цеха Юрий Вокрячко ;

; начальник управления технологической автоматики Вадим Данченко ;

; аппаратчик воздухоразделения кислородно-компрессорного цеха Владимир Клинков ;

; начальник участка технического контроля электросталеплавильного цеха Елена Кулешова ;

; сталевар электропечи электросталеплавильного цеха Дмитрий Рябчинский ;

; начальник цеха теплогазоснабжения Алексей Савинков ;

; начальник экспресс-лаборатории стали центральной лаборатории комбината Елена Сергеева.

Почётное звание «Заслуженный металлург РФ» — это дань уважения профессионализму этих опытных в своем деле работников, который способствует достижениям комбината и развитию металлургической отрасли России. Металл, который производят на Уральской Стали, становится основой для масштабных строек по всей стране: от надёжных мостов и многокилометровых трубопроводов до железнодорожных рельсов.