Новотроицкие школьники познакомились с профессией металлурга на Уральской Стали

Около ста старшеклассников из Новотроицка побывали с экскурсией на металлургическом комбинате «Уральская Сталь» (входит в одноименную ГК вместе с Загорским трубным заводом). Мероприятие прошло в рамках проведения Единого дня открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет».

Для ребят из гимназии, школ №6, 13, 16 и 17 это был шанс изнутри увидеть работу одного из градообразующих предприятий и оценить перспективы будущей карьеры. В ходе визита они пообщались с руководством комбината, а также представителями новотроицкого политехнического колледжа, которые рассказали об уникальных возможностях обучения по программе «Профессионалитет». Школьники не только познакомились с историей предприятия, но и в ходе обзорной экскурсии увидели полный цикл производства – от коксохимического передела и доменного цеха, до сталеплавильного и прокатного производств. Завершился визит профессиональными пробами в управлении железнодорожного транспорта комбината.

«В 2022 году новотроицкий политехнический колледж вместе с Уральской Сталью вошли в федеральный проект «Профессионалитет» и мы теперь не мыслим свою жизнь без нашего базового предприятия партнёра. Мы заходили в федеральный проект «Профессионалитет» по четырём направлениям. Сегодня в колледже в федеральном проекте реализуются 10 направлений», – рассказала заведующая учебно-методическим кабинетом новотроицкого политехнического колледжа Наталья Жих.

Справочно

Новотроицкий политехнический колледж является одним из первых в Оренбуржье участников «Профессионалитета». Благодаря победе в конкурсе на создание производственного кластера при поддержке Уральской Стали колледж получил 140 млн рублей на оснащение мастерских и лабораторий современным оборудованием (100 млн — из федерального бюджета, 20 млн — из регионального и 20 млн — от комбината). Обучение здесь было переформатировано: теперь колледж готовит специалистов с упором на практику по ускоренным программам. Выпускники получают гарантированное трудоустройство на Уральской Стали по востребованным профессиям: гидравлик, коксохимик, металлург, электромонтер, сварщик, машинист крана и локомотива.

Новотроицкий строительный техникум в 2025 году также вступил в «Профессионалитет». На модернизацию учебной инфраструктуры направлено 150 млн рублей, из которых 30 млн рублей – вклад Уральской Стали. В учебном заведении можно освоить одну из 10 перспективных специальностей и профессий.