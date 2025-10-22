Новый троллейбус «Авангард» выходит на улицы города для испытаний

В Оренбурге началось тестирование современного пассажирского троллейбуса. Модель «Авангард» в течение месяца будет курсировать по маршруту № 4, чтобы доказать свою эффективность в реальных городских условиях.

Технические характеристики и автономность

Новый транспорт произведён на вологодском заводе «Транс-Альфа». Его ключевое преимущество — увеличенный автономный ход, который достигает 40 километров.

Эта возможность обеспечивается благодаря асинхронному тяговому двигателю и современной электронной системе управления. Троллейбус может временно отключаться от контактной сети, что расширяет его маневренность и позволяет обходить препятствия.

Комфорт и безопасность для пассажиров

Внутреннее оснащение

Салон «Авангарда» рассчитан на 86 пассажиров, из которых 30 смогут разместиться на сидячих местах. Для удобства горожан в салоне предусмотрены USB-разъёмы, позволяющие заряжать гаджеты в пути.

Кроме того, модель оборудована кнопками адресного открывания дверей и отопителями нового поколения. Это повышает комфорт поездок, особенно в холодное время года.

Системы контроля

Троллейбус оснащён комплексом современных систем. В него входят навигация ГЛОНАСС, видеонаблюдение для повышения безопасности и климат-контроль.

Также установлены датчики подсчёта пассажиропотока и терминалы для безналичной оплаты проезда. Эти технологии призваны оптимизировать работу общественного транспорта.

Перспективы обновления автопарка

Тестирование троллейбуса «Авангард» в зимний период станет решающим этапом. Городские власти смогут оценить надёжность и экономичность техники в сложных погодных условиях.

По итогам тестовой эксплуатации будет рассмотрен вопрос о закупке партии таких машин. Успешные испытания могут положить начало масштабному обновлению троллейбусного парка города.