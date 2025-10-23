В России (Оренбург) разработали первый серийный робот для укладки сосисок

Оренбургский завод создал первый в стране серийный роботизированный укладчик сосисок РУС-600. Это событие знаменует важный шаг в автоматизации отечественной пищевой промышленности, где многие процессы до сих пор выполняются вручную.

Прорыв в производительности труда

Новая роботизированная линия способна укладывать до 1 170 сосисок в минуту. По оценкам разработчиков, производительность одного такого комплекса эквивалентна ручному труду смены из 12 человек.

До недавнего времени подобные агрегаты производили лишь две компании в мире, что делало их дорогостоящими и труднодоступными для многих российских предприятий.

Разработка и производство в Оренбурге

Инженерное решение от «ОЗАР»

За созданием производственной линии стоят инженеры завода автоматизации и роботизации «ОЗАР». Это предприятие является структурным подразделением компании «ОренКлип».

Завод был открыт летом текущего года на территории особой экономической зоны (ОЭЗ). Проект получил поддержку со стороны федерального и регионального правительств, что ускорило его запуск.

Перспективы для рынка

Появление отечественного аналога открывает российским производителям мясной продукции доступ к современным технологиям автоматизации. Теперь они могут закупать необходимое оборудование внутри страны.

«Создание РУС-600 — это знаковое событие для всей отрасли. На многих предприятиях эта монотонная работа до сих пор ведётся вручную», — комментируют представители отрасли, отмечая высокий потенциал новинки.

Первый контракт и будущие планы

Новое оборудование уже нашло своего первого покупателя. Им стала крупная компания из Владимира, известный производитель колбасных изделий.

Разработчики видят в этом подтверждение высокого спроса. В планах «ОЗАР» — закрепить позиции оренбургской продукции на рынке промышленной робототехники и расширить её присутствие в пищевом секторе страны. Успешный старт проекта подчёркивает растущий статус региона как центра высокотехнологичных производств.