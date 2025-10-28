Искусственный интеллект в Оренбурге: новый УЗИ-аппарат улучшает операции на сердце

Врачи Оренбургской областной больницы имени В. И. Войнова провели серию высокотехнологичных операций на сосудах сердца. Для этого они использовали инновационный ультразвуковой аппарат с интегрированным искусственным интеллектом, что стало важным шагом в развитии эндоваскулярной хирургии в России.

Лидерство в инновациях

Отделение рентгенохирургии больницы имени Войнова является ведущим центром в России по применению внутрисосудистого ультразвука (ВСУЗИ). Эта технология сопровождает большинство операций по стентированию коронарных артерий.

ВСУЗИ позволяет хирургам заглянуть внутрь сосуда в реальном времени. Врачи точно определяют место для установки стента, его размер и длину пораженного участка. Кроме того, технология дает возможность мгновенно оценить результат вмешательства.

Точность благодаря искусственному интеллекту

Новый аппарат VivoHeart китайской компании Insight Lifetech выводит диагностику на новый уровень. Он оснащен искусственным интеллектом, который моментально анализирует данные сканирования.

Система автоматически находит участки с наименьшим просветом, определяет границы атеросклеротических бляшек и выявляет здоровые зоны, подходящие для имплантации стента.

«Использование внутрисосудистого ультразвука оптимизирует вмешательство и улучшает долгосрочные прогнозы для пациентов, снижая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркивает Алексей Демин, заведующий отделением и главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению.

Российский прорыв

Скорость сканирования нового аппарата достигает 10 мм/с, что значительно сокращает время процедуры. Однако главное новшество — это функция ко-регистрации, впервые примененная именно в Оренбурге.

По словам Алексея Демина, эта технология совмещает ангиографическое изображение (рентген сосудов с контрастом) и данные ВСУЗИ. «Это облегчает интерпретацию данных и помогает быстро принимать верные тактические решения. Теперь в любой точке мы можем увидеть ультразвуковую картину просвета артерии», — пояснил он.

В заключение, внедрение передовых технологий подтверждает статус отделения как одного из самых опытных центров в стране. Специалисты получают инструменты для применения самых современных методов лечения, что напрямую улучшает прогнозы для пациентов.