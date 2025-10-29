Активы немецкого гиганта Linde в Новотроицке выставлены на торги

Имущественный комплекс компании «Линде Газ Новотроицк» выставлен на продажу. Этот объект принадлежит немецкому промышленному гиганту Linde, мировому лидеру в производстве технических газов.

Продажа будет осуществлена через открытый аукцион. Это событие знаменует собой важный этап в уходе компании с российского рынка.

Детали аукциона и состав лота

Торги пройдут в электронной форме в конце ноября. Начальная цена лота превышает 1,2 миллиарда рублей, что подчеркивает масштабность актива.

В состав комплекса входят производственная площадка, здания, специализированное оборудование для разделения воздуха, а также права на земельный участок.

Причины продажи имущественного комплекса Linde

Решение о продаже является частью глобальной стратегии Linde по прекращению деятельности в России. Ранее материнская компания объявила о планах по сворачиванию своего бизнеса в стране.

Поэтому данный аукцион стал логичным шагом в реализации этой стратегии. Компания последовательно избавляется от своих российских подразделений.

Значение для региона

Судьба этого крупного промышленного объекта важна для экономики Новотроицка. Его будущий владелец определит дальнейшее использование производственных мощностей.

Эксперты полагают, что актив может привлечь внимание крупных российских металлургических или химических холдингов, заинтересованных в расширении своих производственных цепочек.