Системная экологическая работа: Уральская Сталь провела очередное зарыбление реки Урал

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») в седьмой раз провёл экологическую акцию зарыбления.

Как и в прошлом году партию в полтонны мальков металлурги выпустили в Новотроицке в районе Двух мостов через Урал. На приобретение почти 19 тысяч рыбьей молоди толстолобика предприятие направило около 600 тысяч рублей.

Данное мероприятие является частью стратегии предприятия по улучшению экологической обстановки в регионе. Выбор толстолобика не случаен: эта рыба является природным мелиоратором. Питаясь излишней водной растительностью, она помогает очищать водоем от заиливания и поддерживать его биологическое равновесие.

Вид рыбы, место и объем выпуска согласованы со специалистами Росрыболовства и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Эксперты отмечают, что естественного воспроизводства рыбы недостаточно, поэтому искусственное зарыбление очень актуально, а работа, проводимая в этом направлении Уральской Сталью, важна и для экологического баланса, и для повышения продуктивности водоемов.

Программа по восполнению водных биоресурсов реализуется Уральской Сталью с 2018 года. За семь лет в водоемы региона выпущено около 250 тысяч мальков, что в сумме составляет почти 6 тонн молоди. Вся она выращена в специализированном хозяйстве в Саратовской области и полностью адаптирована к условиям Оренбуржья. Уже на следующий год рыбы нагуляют вес и будут готовы к воспроизведению потомства.

Помимо зарыбления, экологическая стратегия комбината включает подержание работоспособности и использование современного природоохранного оборудования, наличие бессточной системы водоснабжения, эксплуатацию современного полигона промышленных отходов, а также регулярные субботники и акции по озеленению.