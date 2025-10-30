Уральская Сталь подтвердила статус надежного поставщика судостроительной стали высокой прочности

30 октября 2025 года, Новотроицк

Металлургический комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») успешно прошел аудит производства своей высокопрочной судостроительной стали на соответствие требованиям Правил Российского Морского Регистра Судоходства и получил подтверждение Свидетельство о признании изготовителя (СПИ № 22.44.01.03518.130) сроком на год.

Подтверждение действий свидетельств о признании изготовителя — это не разовая акция, а результат системной работы предприятия по поддержанию высоких стандартов качества и обязательное требование Российского Морского Регистра Судоходства. Всего месяц назад Уральская Сталь успешно подтвердила соответствие требованиям Правил Российского Морского Регистра Судоходства листового проката судостроительной стали нормальной и повышенной прочности (СПИ № 21.51766.130).

В ходе двухдневной всесторонней проверки инспектор проверял документацию, анализировал работу цехов, управления технического контроля и центральной лаборатории метрологии, следил за лабораторно-механическими испытаниями в центральной лаборатории комбината. По итогам засвидетельствовал полное соответствие металлопроката из судостали высокой прочности требованиям Правил Российского Морского Регистра Судоходства. А это значит, что данная продукция официально разрешена к применению в судостроении для конструкций, к которым предъявляются повышенные требования надежности и безопасности.

Положительному результату освидетельствования способствовала командная работа многих подразделений предприятия под патронажем управления системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента.

Систематическое подтверждение качества продукции в авторитетных сертификационных органах, включая Российский Морской Регистр Судоходства, является неотъемлемой частью стратегии Уральской Стали. Позитивная репутация среди потребителей и контроль качества выпускаемой продукции позволяют комбинату сохранять высокие рейтинговые позиции на рынке и расширять портфель инновационных разработок.