Ильдар Ахметзянов: кто призван спасти «Оренбург» от вылета из РПЛ?

Футбольный клуб «Оренбург» недавно официально представил Ильдара Ахметзянова в качестве нового главного тренера команды. 41-летний специалист сменил на этом посту Владимира Слишковича, покинувшего клуб после серии неудачных результатов. После разгромного поражения от «Зенита» и обидной неудачи в поединке против «Спартака» «газовики» настроены обыграть дома «Сочи».

Решение о смене тренера последовало после домашнего поражения от «Ростова» со счетом 0:1 в 11-м туре Российской премьер-лиги. Это фиаско стало четвертым подряд для оренбургской команды в текущем сезоне, что вынудило руководство клуба пойти на кадровые перестановки.

До прихода в «Оренбург» Ахметзянов с 2017 года работал в системе «КАМАЗа» из Набережных Челнов, где прошел путь от рядового тренера до главного наставника. Под его руководством «КАМАЗ» добился повышения в классе, выйдя в Первую лигу. Однако из-за отсутствия необходимой лицензии Ахметзянов временно уступил пост Владимиру Клонцаку. Полноценно возглавить челнинскую команду он смог только в июле 2024 года после получения лицензии категории UEFA Pro.

Игровая карьера нового тренера «Оренбурга» включает выступления за «КАМАЗ», «Нефтехимик», «Амкар», «Сибирь», «Кубань» и «Спартак» из Щелково. Также в его активе игры за юношескую и молодежную сборные России.

После 13 туров «Оренбург» занимает 14-е место в РПЛ, набрав всего 8 очков. Дебют Ахметзянова на тренерском мостике состоялся 18 октября в выездном матче против «Крыльев Советов» (1:1) после паузы на игры национальной сборной. После этого уральцы под руководством нового тренера проиграли «Зениту» (0:6) и «Спартаку» (0:1).

Напомним, что «Оренбург» сохранил место в элите российского футбола, несмотря на 15-е место в прошлом сезоне. По решению РФС, команда заменила московское «Торпедо» в высшем дивизионе.