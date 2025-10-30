«Южный Урал» заключил договор о спортивном сотрудничестве с ХК «Сочи»

Хоккейный клуб «Южный Урал» подписал соглашение о сотрудничестве с клубом КХЛ «Сочи». Договор предусматривает возможность командирования в Орск до восьми хоккеистов из состава сочинской команды: двух вратарей, трех защитников и трех нападающих. С таким усилением орчане могут «пошуметь» в ВХЛ, а их поклонники имеют возможность регулярно делать бесплатные прогнозы на матчи любимой команды – описание бонусов Олимп в обзоре от сайта «РБ» поможет получить бонусные средства.

Ранее «Сочи» имел аналогичный договор с ХК «Ростов», но решил сменить партнера по ВХЛ. Несмотря на географическую удаленность Орска от черноморского побережья, логистические вопросы не должны стать проблемой благодаря прямому авиасообщению по вторникам и субботам.

По опыту прошлого сотрудничества «Сочи» с «Ростовом», в фарм-клуб были командированы только четыре игрока: Семен Ибрагимов (6 матчей), Алексей Васильков (5 матчей), Гавриил Волосков (3 матча) и Александр Тимченко, который не сыграл ни одного матча. При этом с двумя из них контракты были впоследствии расторгнуты.

Из потенциальных кандидатов на переход в «Южный Урал» выделяются несколько игроков. Защитник Семен Ибрагимов (22 года), имеющий опыт 30 матчей в ВХЛ, скорее всего, снова будет командирован. 21-летний вратарь Никита Тулинов с опытом выступлений в МХЛ и единичными играми в ВХЛ и КХЛ также может усилить орский клуб.

Защитник Илья Сушко, перешедший в «Сочи» из системы «Торпедо», уже фигурирует в составе «Южного Урала» на сайте ВХЛ, но находится в списке травмированных. Нападающий Александр Тимченко, знакомый орским болельщикам по выходу команды в плей-офф, и форвард Дмитрий Уткин также рассматриваются как кандидаты на командирование.

При этом опытный вратарь Алексей Щетилин, защитник Антон Малышев и нападающий Николай Поляков вряд ли появятся в Орске, так как являются важными игроками для основного состава ХК «Сочи».