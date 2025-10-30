Музей «Салют, Победа!» переходит на новый график работы

Оренбург, 30 октября 2025 г. — Администрация выставочного комплекса «Салют, Победа!» объявила о введении единого круглогодичного расписания. Это решение принято в ответ на многочисленные обращения посетителей.

Единое расписание для удобства гостей

Ранее музей переходил на сезонные режимы, что создавало неудобства для планирования визитов. Теперь комплекс будет работать по стабильному графику в течение всего года.

Новый график работы музея выглядит следующим образом:

Среда – Воскресенье: с 10:00 до 21:00.

с 10:00 до 21:00. Понедельник, Вторник: выходные дни.

Такой подход упростит доступ к экспозиции как для жителей города, так и для туристов.

Условия посещения и экскурсии

Экскурсионное обслуживание по предварительным заявкам будет доступно в основной части дня, с 10:00 до 18:00. Это позволит группам получить глубокие знания об истории экспонатов.

Для удобства вечерних прогулок на территории комплекса модернизировали систему освещения, подчеркнув детали военной техники.

Сохранение исторического наследия

Представители музея напоминают, что «Салют, Победа!» — это не просто парк, а мемориальное пространство. На его территории находятся подлинные артефакты времен Великой Отечественной войны.

«Каждый экспонат здесь — свидетель истории. Мы призываем наших гостей относиться к ним с уважением, чтобы сохранить эту память для будущих поколений», — подчеркнули в администрации.

Бережное отношение посетителей является ключевым условием для поддержания уникальной коллекции в надлежащем состоянии.

Вечернее преображение парка

Для комфортного посещения в тёмное время суток была проведена масштабная работа. На аллеях и в тематических секторах установили современное освещение.

Кроме того, отдельные ключевые экспонаты, такие как военная техника и артиллерийские орудия, получили направленную художественную подсветку. Это создает особую атмосферу и позволяет по-новому взглянуть на исторические реликвии.