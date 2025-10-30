УФАС усилит контроль за торговыми сетями в Оренбуржье

Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным управлениям усилить контроль за деятельностью крупнейших торговых сетей страны. В этот перечень вошли «Магнит», «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Лента» и другие розничные операторы.
Проверки крупнейших сетей
По информации ФАС России, ведомство проведёт мониторинг 32 торговых сетей с признаками доминирующего положения и ещё 30 сетей, фактически занимающих доминирующее положение на рынке.
В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства будут применены соответствующие меры реагирования. Приоритетом надзорного органа остаётся предотвращение ценовых манипуляций и ограничений конкуренции.
Усиление контроля в регионах
В УФАС по Оренбургской области сообщили, что региональное управление приступит к реализации поручения федерального ведомства. Контроль в области охватит не только административный центр, но и муниципальные районы.
Представители УФАС подчеркнули, что цель работы — обеспечить добросовестную конкуренцию и прозрачность ценообразования.
Антимонопольная служба намерена регулярно информировать общественность о результатах проверок и о принятых мерах в отношении нарушителей.
⚙️ Итог:
Новый этап надзора, инициированный ФАС, направлен на создание честных условий для рынка розничной торговли и защиту интересов потребителей.