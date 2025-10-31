«Оренбуржье» одерживает волевую победу над «Горьким» в рамках волейбольной Суперлиги

В рамках чемпионата России по волейболу команда «Оренбуржье» одержала волевую победу над нижегородским «Горьким» со счетом 3:1, хотя старт встречи не предвещал такого исхода. Продлить победную серию оренбургские волейболисты могут уже 2 ноября в домашнем матче против красноярского «Енисея». Важная игра для хозяев, которую их фанаты могут попробовать спрогнозировать, используя многочисленные фрибеты бк.

Первая партия полностью осталась за хозяевами площадки.

Капитан нижегородцев Александр Пятыркин задал тон матчу, а его результативная подача позволила «Горькому» повести 5:0. Нижегородцы уверенно действовали во всех компонентах, в то время как соперник допустил 9 ошибок. Итог первого сета – убедительная победа подопечных Андрея Дранишникова 25:15.

Однако в последующих партиях гости заиграли более собранно. Во втором сете команды шли вровень до счета 18:18, когда «Оренбуржье» совершило решающий рывок. Точные атаки Ильнура Рахматуллина, эйс Вадима Юцевича и успешное действие сербского нападающего Жарко Убипарипа позволили гостям создать отрыв 21:18. В итоге – 25:22 и равный счет по сетам.

Третья партия также выдалась напряженной, с равной борьбой до 23:23. В концовке капитан гостей Рахматуллин вывел свою команду вперед, а ошибка Пятыркина на блоке принесла оренбуржцам победу в сете – 25:23.

Заключительный отрезок стал самым продолжительным во встрече. При счете 24:24 вышедший на замену Михаил Хлякин успешно атаковал через блок, а финальную точку эйсом поставил Юцевич – 26:24.

Главный тренер «Горького» Андрей Дранишников отметил, что команда слишком рано поверила в легкую победу после успешного старта, а в решающие моменты не хватило концентрации. Капитан нижегородцев подчеркнул, что соперники прибавили в защите, а великолепная игра либеро «Оренбуржья» Максима Максименко стала одним из ключевых факторов.

Наставник гостей Антон Вольвич признал, что начало было проиграно из-за волнения, но команда сумела наладить прием и атаку.

Капитан оренбуржцев Рахматуллин подчеркнул важность проявленного характера и настроя бороться до конца.