Как Обучающие Центры Оренбуржья Помогают Тысячам Найти Работу

В Оренбургской области успешно функционируют образовательные центры службы занятости, предлагая жителям региона востребованные профессии и новые возможности для карьерного роста. За прошедший период обучение завершили более пяти тысяч человек, что подчёркивает значимость этих программ.

Образовательные центры службы занятости как ключ к трудоустройству

В регионе действуют два ключевых учреждения. Это Орский учебный центр и Профессиональный учебный центр Правительства Оренбургской области в Оренбурге. Их деятельность направлена на профессиональную переподготовку и повышение квалификации.

Программы центров охватывают различные социальные группы. Например, обучение прошли около тысячи безработных граждан. Кроме того, 22 пенсионера решили возобновить трудовую деятельность, а 45 женщин в декретном отпуске освоили новые навыки.

Востребованные профессии на рынке труда

Наибольшим спросом пользуются курсы по управлению персоналом и закупочной деятельности. Также популярны программы в области библиотечного дела, педагогики и психологии.

В число востребованных рабочих специальностей вошли оператор ЭВМ, охранник и оператор котельной. Это отражает актуальные потребности региональных работодателей.

От обучения к собственному бизнесу

Ярким примером успеха стала история Гульфии Кремер из Новотроицка. Она прошла обучение по специальности парикмахера, после чего разработала собственный бизнес-план.

Воспользовавшись мерами государственной поддержки, Кремер успешно открыла своё дело. Её случай демонстрирует, как обучение может стать стартовой площадкой для предпринимательства.

Расширение возможностей для всех

Помимо бесплатных программ, центры предоставляют услуги на платной основе. Они ориентированы на сотрудников предприятий и всех желающих повысить свою квалификацию.

В текущем, 2025 году, этой возможностью уже воспользовались 3,5 тысячи человек. Кроме того, специализированные курсы повышения квалификации прошли 324 государственных служащих.