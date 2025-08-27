Уральская Сталь – победитель номинаций «Лидер экономики Оренбургской области»

27 августа 2025 года, Новотроицк
Комбинат «Уральская Сталь» (вместе с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») отмечен наградами XXV Областного конкурса «Лидер экономики» в номинациях:
- «Лидер экономики»
- «Организация высокой социальной эффективности»
- «Лучшее предприятие по охране труда»
- «Лучший инженерный проект»
- «Лучшая организация по работе с молодыми кадрами»
26 августа в Оренбурге состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лидер экономики Оренбургской области». Почетный знак отличия и дипломы за высокие экономические показатели управляющему директору предприятия Сергею Журавлёву вручил врио губернатора Евгений Солнцев.
Звание лидера присвоено комбинату за рост социально-экономических показателей, высокую социальную эффективность и последовательную реализацию проектов, направленных на сохранение здоровья сотрудников.
Производственные достижения Уральской Стали в 2024 году:
- выпущено 2,7 млн тонн агломерата
- 1,5 млн тонн кокса
- 2,7 млн тонн чугуна
- 1,5 млн тонн стали
- около 900 тыс. тонн металлопроката
Для обеспечения развития предприятия на пять лет запланированы беспрецедентные инвестиции в модернизацию производственных мощностей и техническое перевооружение в размере 150 млрд рублей.
Вклад в регион и рынок труда
Уральская Сталь вносит весомый вклад в бюджет региона, оставаясь одним из крупнейших налогоплательщиков. Социальные инвестиции комбината в поддержку областных и муниципальных программ составили 233 млн рублей. На сегодняшний день комбинат является флагманом регионального рынка труда, предоставляя работу для более 9,2 тысяч человек. Среднемесячная заработная плата металлургов превышает 90 тысяч рублей. В связи с расширением производства предприятие продолжает набор новых сотрудников и специалистов. Рекрутинговые центры открыты в Новотроицке (ул. Заводская, 1, каб. 100; ул. Советская, 64, Учебный центр, каб. 8) и в Орске (пр. Ленина, 24, на Комсомольской площади).
Социальный пакет предприятия считается одним из наиболее комплексных в отрасли. Только в 2024 году на материальную помощь сотрудникам и их семьям (в том числе пострадавшим от паводка) было направлено 166 млн рублей. На медицинское обслуживание, оздоровление и санаторно-курортное лечение выделено 223 млн рублей. На организацию спортивных и культурных мероприятий для работников и членов их семей – порядка 130 млн рублей.
Корпоративные практики и ЗОЖ
На комбинате успешно применяются корпоративные практики, мотивирующие к здоровому образу жизни. В спортивно-культурные мероприятия ежегодно вовлечены более 9 тысяч человек, включая действующих работников, ветеранов предприятия и студентов базовых учебных заведений.
Безопасность и условия труда
Предприятие активно работает над созданием безопасных условий труда, снижением травматизма, внедрением проактивных систем безопасности и улучшением качества спецодежды и спецобуви. На комбинате также реализуется масштабная программа по ремонту помещений непроизводственного назначения и улучшению условий труда.
Работа с молодежью и обучение
Предприятие использует результативные практики работы с молодежью: программа наставничества, методика оценки и развития молодых специалистов. Система работы с выпускниками вузов включает три крупных этапа: трудоустройство, развитие и служебно-должностное продвижение. Наличие собственного лицензированного Учебного центра помогает новотроицким металлургам в освоении новых профессий, повышении квалификации и расширении компетенций работников. Благодаря подобным мероприятиям у молодых есть возможность быстро освоиться на рабочих местах, продвинуться по карьерной лестнице с получением профильного образования за счет комбината.
Справочно
Конкурс «Лидер экономики Оренбургской области» проводится с 2001 года по инициативе Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей при поддержке Правительства области и Федерации организаций профсоюзов. За это время Уральская Сталь почти ежегодно побеждала в различных номинациях конкурса.