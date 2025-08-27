25 C
Оренбург
27 августа 2025 г.
Telegram VKontakte Youtube

Уральская Сталь – победитель номинаций «Лидер экономики Оренбургской области»

Главное

Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

27 августа 2025 года, Новотроицк

Комбинат «Уральская Сталь» (вместе с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») отмечен наградами XXV Областного конкурса «Лидер экономики» в номинациях:

  • «Лидер экономики»
  • «Организация высокой социальной эффективности»
  • «Лучшее предприятие по охране труда»
  • «Лучший инженерный проект»
  • «Лучшая организация по работе с молодыми кадрами»

26 августа в Оренбурге состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лидер экономики Оренбургской области». Почетный знак отличия и дипломы за высокие экономические показатели управляющему директору предприятия Сергею Журавлёву вручил врио губернатора Евгений Солнцев.

Звание лидера присвоено комбинату за рост социально-экономических показателей, высокую социальную эффективность и последовательную реализацию проектов, направленных на сохранение здоровья сотрудников.

Производственные достижения Уральской Стали в 2024 году:

  • выпущено 2,7 млн тонн агломерата
  • 1,5 млн тонн кокса
  • 2,7 млн тонн чугуна
  • 1,5 млн тонн стали
  • около 900 тыс. тонн металлопроката

Для обеспечения развития предприятия на пять лет запланированы беспрецедентные инвестиции в модернизацию производственных мощностей и техническое перевооружение в размере 150 млрд рублей.

фото: Уральская сталь

Вклад в регион и рынок труда

Уральская Сталь вносит весомый вклад в бюджет региона, оставаясь одним из крупнейших налогоплательщиков. Социальные инвестиции комбината в поддержку областных и муниципальных программ составили 233 млн рублей. На сегодняшний день комбинат является флагманом регионального рынка труда, предоставляя работу для более 9,2 тысяч человек. Среднемесячная заработная плата металлургов превышает 90 тысяч рублей. В связи с расширением производства предприятие продолжает набор новых сотрудников и специалистов. Рекрутинговые центры открыты в Новотроицке (ул. Заводская, 1, каб. 100; ул. Советская, 64, Учебный центр, каб. 8) и в Орске (пр. Ленина, 24, на Комсомольской площади).

Социальный пакет предприятия считается одним из наиболее комплексных в отрасли. Только в 2024 году на материальную помощь сотрудникам и их семьям (в том числе пострадавшим от паводка) было направлено 166 млн рублей. На медицинское обслуживание, оздоровление и санаторно-курортное лечение выделено 223 млн рублей. На организацию спортивных и культурных мероприятий для работников и членов их семей – порядка 130 млн рублей.

Сергей Журавлев Уральская сталь
фото: Уральская сталь

Корпоративные практики и ЗОЖ

На комбинате успешно применяются корпоративные практики, мотивирующие к здоровому образу жизни. В спортивно-культурные мероприятия ежегодно вовлечены более 9 тысяч человек, включая действующих работников, ветеранов предприятия и студентов базовых учебных заведений.

Безопасность и условия труда

Предприятие активно работает над созданием безопасных условий труда, снижением травматизма, внедрением проактивных систем безопасности и улучшением качества спецодежды и спецобуви. На комбинате также реализуется масштабная программа по ремонту помещений непроизводственного назначения и улучшению условий труда.

Работа с молодежью и обучение

Предприятие использует результативные практики работы с молодежью: программа наставничества, методика оценки и развития молодых специалистов. Система работы с выпускниками вузов включает три крупных этапа: трудоустройстворазвитие и служебно-должностное продвижение. Наличие собственного лицензированного Учебного центра помогает новотроицким металлургам в освоении новых профессий, повышении квалификации и расширении компетенций работников. Благодаря подобным мероприятиям у молодых есть возможность быстро освоиться на рабочих местах, продвинуться по карьерной лестнице с получением профильного образования за счет комбината.

Справочно

Конкурс «Лидер экономики Оренбургской области» проводится с 2001 года по инициативе Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей при поддержке Правительства области и Федерации организаций профсоюзов. За это время Уральская Сталь почти ежегодно побеждала в различных номинациях конкурса.

Предыдущая новость
«Поезд здоровья» помогает жителям Оренбуржья получить доступ к медпомощи

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» - Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
Telegram VKontakte Youtube
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.