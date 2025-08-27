Уральская Сталь – победитель номинаций «Лидер экономики Оренбургской области»

27 августа 2025 года, Новотроицк

Комбинат «Уральская Сталь» (вместе с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») отмечен наградами XXV Областного конкурса «Лидер экономики» в номинациях:

«Лидер экономики»

«Организация высокой социальной эффективности»

«Лучшее предприятие по охране труда»

«Лучший инженерный проект»

«Лучшая организация по работе с молодыми кадрами»

26 августа в Оренбурге состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лидер экономики Оренбургской области». Почетный знак отличия и дипломы за высокие экономические показатели управляющему директору предприятия Сергею Журавлёву вручил врио губернатора Евгений Солнцев.

Звание лидера присвоено комбинату за рост социально-экономических показателей, высокую социальную эффективность и последовательную реализацию проектов, направленных на сохранение здоровья сотрудников.

Производственные достижения Уральской Стали в 2024 году:

выпущено 2,7 млн тонн агломерата

1,5 млн тонн кокса

2,7 млн тонн чугуна

1,5 млн тонн стали

около 900 тыс. тонн металлопроката

Для обеспечения развития предприятия на пять лет запланированы беспрецедентные инвестиции в модернизацию производственных мощностей и техническое перевооружение в размере 150 млрд рублей.

Вклад в регион и рынок труда

Уральская Сталь вносит весомый вклад в бюджет региона, оставаясь одним из крупнейших налогоплательщиков. Социальные инвестиции комбината в поддержку областных и муниципальных программ составили 233 млн рублей. На сегодняшний день комбинат является флагманом регионального рынка труда, предоставляя работу для более 9,2 тысяч человек. Среднемесячная заработная плата металлургов превышает 90 тысяч рублей. В связи с расширением производства предприятие продолжает набор новых сотрудников и специалистов. Рекрутинговые центры открыты в Новотроицке (ул. Заводская, 1, каб. 100; ул. Советская, 64, Учебный центр, каб. 8) и в Орске (пр. Ленина, 24, на Комсомольской площади).

Социальный пакет предприятия считается одним из наиболее комплексных в отрасли. Только в 2024 году на материальную помощь сотрудникам и их семьям (в том числе пострадавшим от паводка) было направлено 166 млн рублей. На медицинское обслуживание, оздоровление и санаторно-курортное лечение выделено 223 млн рублей. На организацию спортивных и культурных мероприятий для работников и членов их семей – порядка 130 млн рублей.

Корпоративные практики и ЗОЖ

На комбинате успешно применяются корпоративные практики, мотивирующие к здоровому образу жизни. В спортивно-культурные мероприятия ежегодно вовлечены более 9 тысяч человек, включая действующих работников, ветеранов предприятия и студентов базовых учебных заведений.

Безопасность и условия труда

Предприятие активно работает над созданием безопасных условий труда, снижением травматизма, внедрением проактивных систем безопасности и улучшением качества спецодежды и спецобуви. На комбинате также реализуется масштабная программа по ремонту помещений непроизводственного назначения и улучшению условий труда.

Работа с молодежью и обучение

Предприятие использует результативные практики работы с молодежью: программа наставничества, методика оценки и развития молодых специалистов. Система работы с выпускниками вузов включает три крупных этапа: трудоустройство, развитие и служебно-должностное продвижение. Наличие собственного лицензированного Учебного центра помогает новотроицким металлургам в освоении новых профессий, повышении квалификации и расширении компетенций работников. Благодаря подобным мероприятиям у молодых есть возможность быстро освоиться на рабочих местах, продвинуться по карьерной лестнице с получением профильного образования за счет комбината.

Справочно

Конкурс «Лидер экономики Оренбургской области» проводится с 2001 года по инициативе Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей при поддержке Правительства области и Федерации организаций профсоюзов. За это время Уральская Сталь почти ежегодно побеждала в различных номинациях конкурса.