«Поезд здоровья» помогает жителям Оренбуржья получить доступ к медпомощи

Ход реализации проекта

Проект запущен по инициативе врио губернатора Евгения Солнцева. Его основная цель — расширить доступ жителей отдалённых территорий к квалифицированной медицинской помощи.

Итоги первых месяцев

С начала работы «Поезда здоровья» осмотрено 16 615 человек, в том числе 4270 детей.
У 1133 пациентов выявлены заболевания впервые, а 517 жителям рекомендована госпитализация. Кроме того, у 100 человек обнаружены подозрения на онкологию.

Кто консультировал пациентов

Жителей консультировали врачи ведущих медучреждений региона:

  • Областной детской больницы,

  • Перинатального центра,

  • Областной больницы им. В.И. Войнова,

  • Орского и Оренбургского онкодиспансеров,

  • Психоневрологического госпиталя ветеранов войн,

  • Областной больницы № 2,

  • Детской городской больницы.

Приёмы вели неврологи, эндокринологи, кардиологи, акушеры-гинекологи, офтальмологи, онкологи, урологи и маммологи. Сельские жители смогли пройти УЗИ, флюорографию и обследование щитовидной железы. Дополнительно работал мобильный комплекс филиала МНТК «Микрохирургия глаза».

География проекта

С июня «Поезд здоровья» побывал в десятках районов: Курманаевка, Тоцкое, Грачевка, Шарлык, Александровка, Кваркено, Плешаново, Ташла, Илек, Северное и других. Медицинские бригады выезжали также в Бугуруслан, Орск, Новотроицк, Бузулук, Соль-Илецк и ряд малых посёлков.

График работы

В ближайшие дни «Поезд здоровья» продолжит приёмы:

  • 25–26 августа — пос. Первомайский, ул. Спортивная, 2

  • 27 августа — с. Ташла, ул. Довженко, 45

  • 28 августа — с. Илек, ул. Советская, 19

