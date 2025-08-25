«Поезд здоровья» помогает жителям Оренбуржья получить доступ к медпомощи

Ход реализации проекта
Проект запущен по инициативе врио губернатора Евгения Солнцева. Его основная цель — расширить доступ жителей отдалённых территорий к квалифицированной медицинской помощи.
Итоги первых месяцев
С начала работы «Поезда здоровья» осмотрено 16 615 человек, в том числе 4270 детей.
У 1133 пациентов выявлены заболевания впервые, а 517 жителям рекомендована госпитализация. Кроме того, у 100 человек обнаружены подозрения на онкологию.
Кто консультировал пациентов
Жителей консультировали врачи ведущих медучреждений региона:
-
Областной детской больницы,
-
Перинатального центра,
-
Областной больницы им. В.И. Войнова,
-
Орского и Оренбургского онкодиспансеров,
-
Психоневрологического госпиталя ветеранов войн,
-
Областной больницы № 2,
-
Детской городской больницы.
Приёмы вели неврологи, эндокринологи, кардиологи, акушеры-гинекологи, офтальмологи, онкологи, урологи и маммологи. Сельские жители смогли пройти УЗИ, флюорографию и обследование щитовидной железы. Дополнительно работал мобильный комплекс филиала МНТК «Микрохирургия глаза».
География проекта
С июня «Поезд здоровья» побывал в десятках районов: Курманаевка, Тоцкое, Грачевка, Шарлык, Александровка, Кваркено, Плешаново, Ташла, Илек, Северное и других. Медицинские бригады выезжали также в Бугуруслан, Орск, Новотроицк, Бузулук, Соль-Илецк и ряд малых посёлков.
График работы
В ближайшие дни «Поезд здоровья» продолжит приёмы:
-
25–26 августа — пос. Первомайский, ул. Спортивная, 2
-
27 августа — с. Ташла, ул. Довженко, 45
-
28 августа — с. Илек, ул. Советская, 19