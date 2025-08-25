В Екатеринбурге представили юбилейный альбом об Эрнсте Неизвестном

На книжном фестивале «Красная строка» оренбургское издательство презентовало издание, посвященное 100-летию со дня рождения знаменитого скульптора. Мероприятие подчеркнуло тесную культурную связь между Оренбургом и родиной мастера, Свердловской областью.

Презентация к 100-летию мастера

В Екатеринбурге завершился книжный фестиваль «Красная строка». Он собрал на своих площадках более 150 российских издательств.

Одним из ключевых событий стала презентация юбилейного альбома об Эрнсте Неизвестном. Издание приурочено к 100-летию со дня рождения всемирно известного скульптора.

Над книгой совместно работали Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» и Художественный музей Эрнста Неизвестного, который с 2013 года действует на родине мастера.

Двойной дебют

Альбом публике представила команда его создателей. В их числе директор музея Лев Фадеев, его сотрудники Александр Мальцев и Ирина Баранова, а также президент фонда Игорь Храмов.

Гости встречи получили уникальную возможность взять автографы у всех, кто причастен к созданию книги.

Позже, по приглашению вице-губернатора Татьяны Савиновой, та же команда представила альбом в городе Сысерть. Презентация прошла на фестивале «Лето на заводе» в местном креативном кластере.

Интерес к оренбургским изданиям

Оренбуржцы привезли в Екатеринбург около 30 наименований книг. Многие из них вызвали большой интерес у посетителей фестиваля.

Например, быстро разошлась книга Павла Северного «Невьянский сундучок». Спросом пользовались и такие произведения, как «Моабитские тетради» Мусы Джалиля и «Дипломатический агент» Юлиана Семенова.

Обмен культурными ценностями

В ходе фестиваля президент фонда «Евразия» Игорь Храмов передал дар от композитора Давида Тухманова. Комплект нотных сборников получила директор Свердловской областной библиотеки им. В.Г. Белинского Ольга Титова.

Эта акция приурочена к 85-летию композитора. Ноты получат около 70 крупнейших библиотек России. В свою очередь, библиотека приобрела для своей коллекции юбилейный альбом об Эрнсте Неизвестном.

Новинки от типографии

Кроме того, давний партнер издательства, типография «Уральский рабочий», доставила на стенд первые экземпляры новинок. Среди них — «Дуэль на Крыше мира» Владимира Фетисова.

Также была представлена двуязычная книга «Басмачи» Жозефа Кастанье. Ее издание посвящено сразу трем юбилейным датам. В начале сентября обе книги появятся в магазинах Оренбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.