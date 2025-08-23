Министр промышленности РФ посетил Уральскую Сталь с рабочим визитом

На комбинате «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») с рабочим визитом побывал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Уральская Сталь является предприятием полного металлургического цикла, одним из ведущих поставщиков мостостали, штрипса для труб большого диаметра, стальной заготовки для рельс и железнодорожных колес, чугуна, а также традиционно выступает надежным партнером региона. Благодаря клиентоориентированности и высокому качеству продукция Уральской Стали пользуется высоким спросом. Предприятие является ключевым партнером программы развития Новотроицка, активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет», способствуя подготовке молодых кадров для экономики региона. В 2024 году комбинат запустил строительство жилья для металлургов.

Глава Минпромторга России Антон Алиханов, председатель Законодательного Собрания Оренбургской области Сергей Грачев и министр промышленности и энергетики региона Алексей Шарыгин посетили одну из промышленных площадок комбината – листопрокатный цех №1, а также производственный корпус новотроицкого трубопрокатного завода.

По территории предприятия правительственную делегацию сопровождали генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин и управляющий директор комбината Сергей Журавлёв. В ходе визита высоким гостям были представлены производственные мощности и современное оборудование, а также линейка выпускаемой металлопродукции, включая инновационные разработки. Особое внимание в презентации было уделено перспективам развития предприятия, реализации инвестпроектов и запуску перспективных новых производств, включая колесопрокатный цех.

Визит представительной делегации во главе с Министром промышленности и торговли РФ на предприятие подчеркивает значимость Уральской Стали как ключевого промышленного предприятия Оренбуржья и его важную роль в реализации задач развития отечественной металлургии.