Уральская Сталь – надежный партнер Новотроицка в решении актуальных вопросов

22 августа 2025 года, Новотроицк

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») помог Новотроицку в благоустройстве территорий и дорог.

В течение недели металлурги проводили работы по благоустройству городских территорий – занимались покосом амброзии и сорной растительности на улицах Пушкина, Льва Толстого, Строителей и других. Это важный вклад в поддержание чистоты в Новотроицке, особенно в период активного роста сорняков.

Кроме того, комбинат помог в реконструкции участка дорожного полотна на переезде через трамвайные пути у остановки «Автоматика». Движение здесь интенсивное, а асфальтное покрытие нуждалось в ремонте. Не так давно предприятие уже предоставляло асфальтобетонную смесь собственного производства для ямочного ремонта городских дорог, что способствует повышению безопасности дорожного движения.

Традиционно комбинат оказывает адресную поддержку образовательным и спортивным учреждениям города. На этот раз помощь получили новотроицкий строительный техникум (НСТ) и спортивная школа «Юность». Для благоустройства их территорий комбинат предоставил более 80 тонн шлака. Этот материал позволит выровнять и укрепить площадки прилегающих к учреждениям территорий, сделав их более удобными и безопасными для учащихся и спортсменов.

В частности, в НСТ это последний этап благоустройства перед стартом занятий, которые впервые стартуют здесь в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в партнёрстве с Уральской Сталью.