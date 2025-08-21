Маммография в Оренбуржье: более 500 случаев рака выявлено с начала года

Маммография остается одним из самых эффективных методов ранней диагностики рака молочной железы. Это быстрое, безболезненное и высокоинформативное исследование с минимальной дозой рентгеновского излучения для пациента.

Результаты скрининга в 2025 году

С начала года в Оренбургской области процедуру прошли 103 тысячи женщин. По результатам скрининга, 15 230 из них были направлены на дополнительное обследование в онкологические диспансеры региона из-за подозрений на патологии.

Такие профилактические меры позволили медикам выявить 542 случая рака молочной железы. Примечательно, что 40% новообразований обнаружили у женщин трудоспособного возраста.

Для 409 пациенток диагностика на I-II стадиях значительно упростила путь к выздоровлению. Своевременное обнаружение опухоли позволило начать лечение незамедлительно.

«Борьба с онкологическими заболеваниями — это приоритет национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», — подчеркнул исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Андрей Шатилов. — Современное оборудование позволяет нам диагностировать новообразования на ранних стадиях, своевременно начинать лечение и сохранять качество жизни пациентов».

Модернизация оборудования

Успешная диагностика стала возможной благодаря обновлению технической базы. В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» с 2021 года область закупила 39 современных цифровых маммографов. Шесть из них поступили в медицинские учреждения в этом году.

Как пройти обследование

Врачи напоминают, что ежегодная маммография показана всем женщинам старше 40 лет. Для прохождения исследования достаточно обратиться к своему участковому терапевту или гинекологу за направлением.