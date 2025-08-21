Оренбургская область расширяет экономические связи с Китаем

Оренбургская делегация завершила работу на международном форуме «Ростки: Россия и Китай». За два дня в Казани состоялось около двадцати переговоров. Их итогом стали конкретные договоренности о расширении сотрудничества с китайскими провинциями.

Новые инвестиционные горизонты

Ключевым результатом форума стало соглашение с Союзом китайских предпринимателей в РФ и Российско-Азиатским Союзом промышленников и предпринимателей. Стороны разработали план по углублению взаимодействия бизнеса двух стран.

В ближайшее время в Москве состоится презентация. На ней китайским инвесторам представят экономические возможности Оренбургской области. Мероприятие нацелено на компании, планирующие масштабировать свои проекты в России.

«Оренбургская область заняла активную позицию на карте инвесторов из КНР. Наше выгодное географическое положение позволяет наращивать объемы экспорта и взаимовыгодного сотрудничества», — пояснил врио губернатора Евгений Солнцев. Он добавил, что бизнес-союзы Китая и России заинтересованы в продвижении тех возможностей, которые открываются перед китайскими компаниями в регионе.

Проекты в промышленности и туризме

Делегация также провела успешные переговоры с китайской инвестиционной корпорацией «Хуамин». Эта компания, основанная по инициативе Госсовета КНР, является ведущим игроком на российском рынке.

Достигнута договоренность о старте работы над совместными проектами. Они коснутся сферы промышленной политики и туризма. В частности, рассматривается строительство в регионе гостиницы одной из ведущих китайских сетей.

Особая экономическая зона «Оренбуржье» как центр притяжения

Особый интерес у партнеров из КНР вызвала особая экономическая зона (ОЭЗ) «Оренбуржье». Она стала главной темой переговоров с представителями крупного китайского бизнеса.

«Китайские партнеры проявили значительный интерес к размещению своих производств на территории ОЭЗ «Оренбуржье», — отметил генеральный директор ОЭЗ Антон Ефимов. — Впереди детальная проработка форматов сотрудничества и подготовка визитов руководства этих компаний в нашу область для продолжения переговоров».

Итоги и следующие шаги

По итогам форума команда инвестиционного блока регионального минэкономразвития взяла в работу ряд конкретных проектов. Специалисты займутся изучением их экономики и бизнес-планов.

Кроме того, уже началась подготовка к визитам китайских делегаций в Оренбург. Ожидается, что они состоятся до конца текущего года, закрепляя расширение сотрудничества с китайскими провинциями.