«Т Плюс» и Оренбуржье: миллиарды в тепло и новый облик Орска

Ключевые инвестиции и подготовка к зиме

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев и глава ПАО «Т Плюс» Павел Сниккарс обсудили стратегическое партнерство, направленное на развитие региона. Основными темами стали подготовка к отопительному сезону и крупные инвестиционные проекты.

Подготовка к зиме в Оренбурге, Орске и Медногорске идет по плану. Евгений Солнцев отметил, что надежность энергосистемы — это фундамент для развития области. Он высоко оценил работу «Т Плюс».

Опережая график: модернизация теплосетей

С 2020 года, после перехода на новую модель рынка, компания демонстрирует впечатляющие темпы. Стратегическое партнерство позволило «Т Плюс» вложить почти 6 млрд рублей в модернизацию инфраструктуры.

Эти средства, составляющие более половины от 15-летнего плана, пошли на замену 150 км теплосетей. Кроме того, компания построила и обновила 19 котельных и тепловых пунктов.

Новая жизнь площади Гагарина в Орске

Важным пунктом обсуждения стало участие «Т Плюс» в благоустройстве площади Гагарина в Орске. Проект превратит это пространство в визитную карточку города.

На территории площадью 5 гектаров появятся три зоны: стела «Орск – город трудовой доблести», большой фонтан и Аллея авиаторов. Проект будет адаптирован для всех граждан, включая маломобильных.

«Мы высоко ценим, когда бизнес не просто занимается благотворительностью, а активно участвует в программах развития, — подчеркнул Евгений Солнцев. — Восстановление Орска после паводка объединило всю страну, и вклад наших партнеров имеет особое значение».

Врио губернатора добавил, что правительство будет и впредь поддерживать компании, стремящиеся повышать качество жизни в Оренбуржье.