ТЭЦ Уральской Стали даст горячую воду Новотроицку в намеченные сроки

На комбинате «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») заканчиваются работы по подготовке оборудования тепловой сети теплоэлектроцентрали к отопительному сезону.

Профилактические работы стартовали в мае, а в августе на десять дней на особый режим вывели оборудование, которое будет греть город и комбинат в холода. В рамках ежегодного планового ремонта основных мощностей бойлеров городской теплосети горячее водоснабжение было приостановлено с 11 по 20 августа (24:00). Чтобы соблюсти сжатые сроки, в круглосуточном режиме трудились 50 человек.

На данный момент производится планомерное заполнение системы водой и гидравлические испытания на территории комбината и в городе, подготовлены к включению в работу бойлерные установки на теплоэлектроцентрали. Горячее водоснабжение в квартирах новотройчан будет возобновлено согласно намеченных сроков благодаря слаженной и профессиональной работе работников теплоэлектроцентрали и дирекции по техническому обслуживанию и ремонтам.